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Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову" - РИА Новости, 21.01.2025
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12:35 21.01.2025 (обновлено: 12:40 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/fashizm-1994777277.html
Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову"
Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову" - РИА Новости, 21.01.2025
Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову"
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма "вновь поднять голову", важно бережно хранить и отстаивать РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:35:00+03:00
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россия
владимир путин
китай
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма "вновь поднять голову", важно бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом.Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - сказал глава государств в ходе встречи с лидером Китая.
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россия, владимир путин, китай, си цзиньпин
Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин
Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову"

Путин: необходимо отстаивать историческую правду о победе над фашизмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма "вновь поднять голову", важно бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом.
Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
«
"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - сказал глава государств в ходе встречи с лидером Китая.
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