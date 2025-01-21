https://ria.ru/20250121/fashizm-1994777277.html

Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову"

Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову" - РИА Новости, 21.01.2025

Путин призвал не позволить идеологии фашизма "вновь поднять голову"

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма "вновь поднять голову", важно бережно хранить и отстаивать РИА Новости, 21.01.2025

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2025-01-21T12:35:00+03:00

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россия

владимир путин

китай

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма "вновь поднять голову", важно бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом.Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - сказал глава государств в ходе встречи с лидером Китая.

https://ria.ru/20250121/vov-1994776326.html

россия

китай

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россия, владимир путин, китай, си цзиньпин