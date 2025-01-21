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В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России - РИА Новости, 21.01.2025
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13:18 21.01.2025 (обновлено: 13:31 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/evrosoyuz-1994787064.html
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России - РИА Новости, 21.01.2025
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:18:00+03:00
2025-01-21T13:31:00+03:00
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
давос
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергию в странах сообщества, которые до сих пор не снизились."Мы существенно сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки. Наш импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы импортируем из России только 3% нефти и вообще не импортируем уголь. Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", - констатировала глава ЕК.Она также обещала, что в феврале Еврокомиссия представит свой план по реформам в энергетике, которые будут нацелены на снижение цен на энергию в странах сообщества.
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, давос
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Давос
В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России

Фон дер Ляйен признала рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов России

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергию в странах сообщества, которые до сих пор не снизились.
"Мы существенно сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки. Наш импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы импортируем из России только 3% нефти и вообще не импортируем уголь. Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", - констатировала глава ЕК.
Она также обещала, что в феврале Еврокомиссия представит свой план по реформам в энергетике, которые будут нацелены на снижение цен на энергию в странах сообщества.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
США выступают за полный отказ ЕС от российского газа
15 января, 22:54
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенДавос
 
 
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