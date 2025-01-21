https://ria.ru/20250121/evrosoyuz-1994787064.html

В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России

В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России - РИА Новости, 21.01.2025

В ЕС признали рост цен на энергию после отказа от энергоресурсов из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:18:00+03:00

2025-01-21T13:18:00+03:00

2025-01-21T13:31:00+03:00

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе признала, что отказ ЕС от энергоресурсов из России привел к резкому росту цен на энергию в странах сообщества, которые до сих пор не снизились."Мы существенно сократили свою зависимость от российского ископаемого топлива в рекордные сроки. Наш импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы импортируем из России только 3% нефти и вообще не импортируем уголь. Но это имело свою цену. Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными расходами на электроэнергию, и счета для многих еще не снизились", - констатировала глава ЕК.Она также обещала, что в феврале Еврокомиссия представит свой план по реформам в энергетике, которые будут нацелены на снижение цен на энергию в странах сообщества.

https://ria.ru/20250115/gaz-1993925514.html

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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, давос