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Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект - РИА Новости, 21.01.2025
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14:15 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/efimov-1994772542.html
Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект
Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект - РИА Новости, 21.01.2025
Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект
Производственный объект площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в районе Внуково в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:15:00+03:00
2025-01-21T14:15:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Производственный объект площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в районе Внуково в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка. Объект возведут по адресу: улица Войсковая, земельный участок 2."Отдельно стоящее производственное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара. Высота здания, согласно градостроительному плану земельного участка, не превысит четырех этажей. В границах участка предполагается обустройство парковки на 19 машино-мест, включая площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Как указывается в сообщении, на участке можно будет разместить предприятие легкой, электронной, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. Его функционал определят на следующем этапе проектирования.По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, предполагается оборудовать производственные, административные, складские и технические помещения, а также зоны научно-производственной деятельности, разгрузки и погрузки.
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура
Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект

Ефимов: в районе Внуково в Москве построят производственный объект

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Производственный объект площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в районе Внуково в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как он уточнил, Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка. Объект возведут по адресу: улица Войсковая, земельный участок 2.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"Отдельно стоящее производственное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара. Высота здания, согласно градостроительному плану земельного участка, не превысит четырех этажей. В границах участка предполагается обустройство парковки на 19 машино-мест, включая площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, на участке можно будет разместить предприятие легкой, электронной, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. Его функционал определят на следующем этапе проектирования.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, предполагается оборудовать производственные, административные, складские и технические помещения, а также зоны научно-производственной деятельности, разгрузки и погрузки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Юлиана КняжевскаяМоскомархитектура
 
 
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