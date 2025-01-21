https://ria.ru/20250121/efimov-1994772542.html

Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект

Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект - РИА Новости, 21.01.2025

Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект

Производственный объект площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в районе Внуково в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:15:00+03:00

2025-01-21T14:15:00+03:00

2025-01-21T14:15:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Производственный объект площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в районе Внуково в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка. Объект возведут по адресу: улица Войсковая, земельный участок 2."Отдельно стоящее производственное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара. Высота здания, согласно градостроительному плану земельного участка, не превысит четырех этажей. В границах участка предполагается обустройство парковки на 19 машино-мест, включая площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.Как указывается в сообщении, на участке можно будет разместить предприятие легкой, электронной, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. Его функционал определят на следующем этапе проектирования.По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, предполагается оборудовать производственные, административные, складские и технические помещения, а также зоны научно-производственной деятельности, разгрузки и погрузки.

https://ria.ru/20250121/efimov-1994661293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура