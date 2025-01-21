Ефимов: в Новой Москве построят еще один производственный объект
Ефимов: в районе Внуково в Москве построят производственный объект
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Производственный объект площадью более 7 тысяч квадратных метров построят в районе Внуково в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как он уточнил, Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка. Объект возведут по адресу: улица Войсковая, земельный участок 2.
"Отдельно стоящее производственное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара. Высота здания, согласно градостроительному плану земельного участка, не превысит четырех этажей. В границах участка предполагается обустройство парковки на 19 машино-мест, включая площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, на участке можно будет разместить предприятие легкой, электронной, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности. Его функционал определят на следующем этапе проектирования.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, предполагается оборудовать производственные, административные, складские и технические помещения, а также зоны научно-производственной деятельности, разгрузки и погрузки.