https://ria.ru/20250121/dnepropetrovsk-1994734799.html
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 21.01.2025
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы
В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:24:00+03:00
2025-01-21T07:24:00+03:00
2025-01-21T07:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.За девять минут он сообщал о первых таких инцидентах в городе."В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск. — Прим. ред.) слышны повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении "Общественного".Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Днепропетровске прогремели повторные взрывы
В Днепропетровске после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы