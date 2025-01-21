https://ria.ru/20250121/dnepropetrovsk-1994734799.html

В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

В Днепропетровске прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 21.01.2025

В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:24:00+03:00

2025-01-21T07:24:00+03:00

2025-01-21T07:46:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.За девять минут он сообщал о первых таких инцидентах в городе."В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск. — Прим. ред.) слышны повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении "Общественного".Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994598263.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680073.html

днепропетровск

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днепр (город)

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Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, украина, днепр (город)