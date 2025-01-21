Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:24 21.01.2025 (обновлено: 07:46 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/dnepropetrovsk-1994734799.html
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 21.01.2025
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы
В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:24:00+03:00
2025-01-21T07:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
днепр (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.За девять минут он сообщал о первых таких инцидентах в городе."В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск. — Прим. ред.) слышны повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении "Общественного".Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994598263.html
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680073.html
днепропетровск
украина
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, украина, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город)
В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

В Днепропетровске после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Днепропетровске второй раз за утро прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
За девять минут он сообщал о первых таких инцидентах в городе.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Черниговской области прогремел взрыв
Вчера, 13:11
Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск. — Прим. ред.) слышны повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении "Общественного".
Сейчас в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий
Вчера, 18:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаДнепр (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала