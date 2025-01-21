https://ria.ru/20250121/detal-1994806270.html

В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет

В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет - РИА Новости, 21.01.2025

В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет

Отоларинголог в городе Прокопьевске Кемеровской области извлек из уха пациентки деталь от конструктора, с которой она прожила 20 лет, сообщил министр... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:36:00+03:00

2025-01-21T14:36:00+03:00

2025-01-21T14:36:00+03:00

кемеровская область

прокопьевск

россия

здоровье

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Отоларинголог в городе Прокопьевске Кемеровской области извлек из уха пациентки деталь от конструктора, с которой она прожила 20 лет, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в Telegram-канале."Женщина обратилась к оториноларингологу с жалобой на серную пробку и снижение слуха. Выяснилось, что, когда ей было 10 лет, в левое ухо попала деталь от конструктора "Лего", – написал министр. Он уточнил, что, по словам пациентки, она скрыла этот факт от родителей и в более взрослом возрасте обращаться к врачу не стала до первых серьезных жалоб. "Врач-оториноларинголог Павел Лебеденко провел отоэндоскопию и извлек инородное тело из слухового прохода. К счастью, тяжелых последствий не последовало — слух у пациентки сразу улучшился", – написал Беглов.

https://ria.ru/20250120/moskva-1994591593.html

кемеровская область

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кемеровская область, прокопьевск, россия, здоровье, здоровье - общество