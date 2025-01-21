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В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет - РИА Новости, 21.01.2025
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14:36 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/detal-1994806270.html
В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет
В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет - РИА Новости, 21.01.2025
В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет
Отоларинголог в городе Прокопьевске Кемеровской области извлек из уха пациентки деталь от конструктора, с которой она прожила 20 лет, сообщил министр... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:36:00+03:00
2025-01-21T14:36:00+03:00
кемеровская область
прокопьевск
россия
здоровье
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Отоларинголог в городе Прокопьевске Кемеровской области извлек из уха пациентки деталь от конструктора, с которой она прожила 20 лет, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в Telegram-канале."Женщина обратилась к оториноларингологу с жалобой на серную пробку и снижение слуха. Выяснилось, что, когда ей было 10 лет, в левое ухо попала деталь от конструктора "Лего", – написал министр. Он уточнил, что, по словам пациентки, она скрыла этот факт от родителей и в более взрослом возрасте обращаться к врачу не стала до первых серьезных жалоб. "Врач-оториноларинголог Павел Лебеденко провел отоэндоскопию и извлек инородное тело из слухового прохода. К счастью, тяжелых последствий не последовало — слух у пациентки сразу улучшился", – написал Беглов.
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кемеровская область, прокопьевск, россия, здоровье, здоровье - общество
Кемеровская область, Прокопьевск, Россия, Здоровье, Здоровье - Общество
В Кузбассе из уха пациентки извлекли деталь конструктора спустя 20 лет

Лор в Прокопьевске спустя 20 лет извлек из уха пациентки деталь "Лего"

© Фото : пресс-служба министра здравоохранения КузбассаДеталь от конструктора "Лего", которую извлекли из уха пациентки в горбольнице Прокопьевска Кемеровской области
Деталь от конструктора Лего, которую извлекли из уха пациентки в горбольнице Прокопьевска Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : пресс-служба министра здравоохранения Кузбасса
Деталь от конструктора "Лего", которую извлекли из уха пациентки в горбольнице Прокопьевска Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 21 янв – РИА Новости. Отоларинголог в городе Прокопьевске Кемеровской области извлек из уха пациентки деталь от конструктора, с которой она прожила 20 лет, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов в Telegram-канале.
"Женщина обратилась к оториноларингологу с жалобой на серную пробку и снижение слуха. Выяснилось, что, когда ей было 10 лет, в левое ухо попала деталь от конструктора "Лего", – написал министр.
Он уточнил, что, по словам пациентки, она скрыла этот факт от родителей и в более взрослом возрасте обращаться к врачу не стала до первых серьезных жалоб. "Врач-оториноларинголог Павел Лебеденко провел отоэндоскопию и извлек инородное тело из слухового прохода. К счастью, тяжелых последствий не последовало — слух у пациентки сразу улучшился", – написал Беглов.
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