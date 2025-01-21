https://ria.ru/20250121/chislo-1994813483.html

Число самозанятых Хабаровского края выросло в 15 раз за пять лет

Число самозанятых Хабаровского края выросло в 15 раз за пять лет - РИА Новости, 21.01.2025

Число самозанятых Хабаровского края выросло в 15 раз за пять лет

Количество самозанятых в Хабаровском крае выросло в 15 раз за пять лет, в прошлом году их было почти 90 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:05:00+03:00

2025-01-21T15:05:00+03:00

2025-01-21T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Количество самозанятых в Хабаровском крае выросло в 15 раз за пять лет, в прошлом году их было почти 90 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Например, в январе 2020 года в Хабаровском крае было зарегистрировано 51,6 тысячи малых и средних предприятий. В январе 2025 года – более 53 тысяч, прирост составил 2,8%. В министерстве экономического развития региона отметили, что за эти годы малый и средний бизнес прошел пандемию, санкции, а также геополитическую нестабильность, но вместе с этим открылись возможности развития бизнеса. Так, малый бизнес края разработал новую цепочку кооперации и логистики, а также нашел перспективных партнеров рынков сбыта. Так, на всех этапах развития МСП региона сопровождают институты поддержки: от легкого старта для начинающих до модернизации, технологического роста и выхода на зарубежные рынки. Поддержку можно получить в краевом центре "Мой бизнес", в 2019-2024 годы в центр за консультационной и образовательной поддержкой обратилось свыше 46 тысяч человек. Фонд поддержки малого предпринимательства и Гарантийный фонд выдал льготные займы на сумму 3,4 миллиарда рублей около 2,3 тысячи предпринимателям. С 2025 года поддержка МСП продолжается по новому национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, твой бизнес – новости