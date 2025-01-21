Рейтинг@Mail.ru
В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/briks-1994785605.html
В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор
В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор - РИА Новости, 21.01.2025
В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор
В БРИКС нашли формулу, как сосуществовать и двигаться в одном направлении, не нарушая политических систем друг друга и не сливаясь в одно целое, заявил глава... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:08:00+03:00
2025-01-21T13:08:00+03:00
андрей климов
брикс
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В БРИКС нашли формулу, как сосуществовать и двигаться в одном направлении, не нарушая политических систем друг друга и не сливаясь в одно целое, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "БРИКС - это, действительно, альянс государств, которые уважают суверенитет, которые готовы за этот суверенитет биться, которые считают необходимым его укреплять, и мы нашли формулу, как нам нужно сосуществовать вместе, не нарушая наших политических систем, и двигаться, так сказать, в одном направлении, сопрягая наши усилия, не сливаясь друг с другом, как в Европейском союзе в их пресловутом плавильном котле, а сопрягая наши усилиям для достижения результатов, важных каждому нашему народу", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Говоря о необходимости отхода от доллара в БРИКС, Климов добавил, что в объединении "никогда не говорили на высшем уровне о необходимости отказаться вообще расплачиваться в долларах". Он напомнил, что речь шла о том, чтобы страны, "для которых доллар не является их национальной валютой", рассчитывались без долларов напрямую. "Это можно сделать за счёт различных специальных расчётных платформ, либо за счёт использования каких-то инструментов, либо за счёт взаимного признания курсов соответствующих валют, но там есть разные механизмы, как это можно делать, но в любом случае нам для этого доллар не нужен", - констатировал парламентарий. -0-
https://ria.ru/20250121/tramp-1994765074.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994729553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0ec5e5b86bd095dc047d678b2243a421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей климов, брикс, совет федерации рф, россия
Андрей Климов, БРИКС, Совет Федерации РФ, Россия
В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор

Сенатор Климов: в БРИКС нашли формулу, как сосуществовать и двигаться вместе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В БРИКС нашли формулу, как сосуществовать и двигаться в одном направлении, не нарушая политических систем друг друга и не сливаясь в одно целое, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
«
"БРИКС - это, действительно, альянс государств, которые уважают суверенитет, которые готовы за этот суверенитет биться, которые считают необходимым его укреплять, и мы нашли формулу, как нам нужно сосуществовать вместе, не нарушая наших политических систем, и двигаться, так сказать, в одном направлении, сопрягая наши усилия, не сливаясь друг с другом, как в Европейском союзе в их пресловутом плавильном котле, а сопрягая наши усилиям для достижения результатов, важных каждому нашему народу", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп сделал дерзкое заявление о БРИКС
Вчера, 11:45
Говоря о необходимости отхода от доллара в БРИКС, Климов добавил, что в объединении "никогда не говорили на высшем уровне о необходимости отказаться вообще расплачиваться в долларах". Он напомнил, что речь шла о том, чтобы страны, "для которых доллар не является их национальной валютой", рассчитывались без долларов напрямую.
"Это можно сделать за счёт различных специальных расчётных платформ, либо за счёт использования каких-то инструментов, либо за счёт взаимного признания курсов соответствующих валют, но там есть разные механизмы, как это можно делать, но в любом случае нам для этого доллар не нужен", - констатировал парламентарий. -0-
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Трамп назвал Испанию страной БРИКС
Вчера, 05:27
 
Андрей КлимовБРИКССовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала