https://ria.ru/20250121/briks-1994785605.html

В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор

В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор - РИА Новости, 21.01.2025

В БРИКС нашли формулу для сосуществования, заявил сенатор

В БРИКС нашли формулу, как сосуществовать и двигаться в одном направлении, не нарушая политических систем друг друга и не сливаясь в одно целое, заявил глава... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:08:00+03:00

2025-01-21T13:08:00+03:00

2025-01-21T13:08:00+03:00

андрей климов

брикс

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В БРИКС нашли формулу, как сосуществовать и двигаться в одном направлении, не нарушая политических систем друг друга и не сливаясь в одно целое, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. "БРИКС - это, действительно, альянс государств, которые уважают суверенитет, которые готовы за этот суверенитет биться, которые считают необходимым его укреплять, и мы нашли формулу, как нам нужно сосуществовать вместе, не нарушая наших политических систем, и двигаться, так сказать, в одном направлении, сопрягая наши усилия, не сливаясь друг с другом, как в Европейском союзе в их пресловутом плавильном котле, а сопрягая наши усилиям для достижения результатов, важных каждому нашему народу", - сказал сенатор в ходе брифинга на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Говоря о необходимости отхода от доллара в БРИКС, Климов добавил, что в объединении "никогда не говорили на высшем уровне о необходимости отказаться вообще расплачиваться в долларах". Он напомнил, что речь шла о том, чтобы страны, "для которых доллар не является их национальной валютой", рассчитывались без долларов напрямую. "Это можно сделать за счёт различных специальных расчётных платформ, либо за счёт использования каких-то инструментов, либо за счёт взаимного признания курсов соответствующих валют, но там есть разные механизмы, как это можно делать, но в любом случае нам для этого доллар не нужен", - констатировал парламентарий. -0-

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андрей климов, брикс, совет федерации рф, россия