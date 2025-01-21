https://ria.ru/20250121/assortiment-1994835687.html
Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент
Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент - РИА Новости, 21.01.2025
Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент
Столичные машиностроительные предприятия увеличили объемы выпуска, расширили ассортимент и представили высокотехнологичные и наукоемкие решения при поддержке... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:30:00+03:00
2025-01-21T16:30:00+03:00
2025-01-21T16:30:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичные машиностроительные предприятия увеличили объемы выпуска, расширили ассортимент и представили высокотехнологичные и наукоемкие решения при поддержке города в прошлом году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он привел в пример одну из компаний, которая запустила производство инновационных мини-станков для работы в круглосуточном режиме.На данный момент более 260 московских заводов выпускают лифты, станки, электродвигатели, холодильное, насосное оборудование и другие высокотехнологичные и современные решения. Эта продукция востребована на внутреннем и внешнем рынках."При поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент и предлагают современные, высокотехнологичные решения, увеличивают объемы производства, повышают качество и конкурентоспособность продукции. Например, на одном из столичных предприятий в 2024 году приступили к выпуску инновационных металлообрабатывающих мини-станков, способных работать в круглосуточном режиме", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, разработка компании "Бивертех" занимает всего один квадратный метр площади, но выполняет функции крупногабаритных машин.По словам коммерческого директора компании Романа Рожкова, в рамках расширения и оптимизации производства компания закупает новое оборудование. Например, в прошлом году было приобретено два портальных обрабатывающих центра, комплект роботизированной сварки, а также оборудование для листогибки и лазерной резки. Прошлый год помог убедиться, что российские станки становятся востребованными во всех отраслях.Другая московская компания ЛАССАРД в 2024 году более чем вдвое нарастила выпуск лазерных установок и начала выпускать семь новых продуктов. Это станки для резки, сварки, гравировки, очистки и других процессов. Предприятие находится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Здесь оно выпускает высокотехнологичное лазерное оборудование для металлургии, микроэлектроники, нефтегазового сектора, автомобилестроения и многое другое.Генеральный директор предприятия Олег Нефедов отметил, что компания идет по пути непрерывного развития, новых разработок, расширения ассортимента и географии представленности продукции. Так, в 2024 году три разработки компании были включены в реестр Минпромторга.Кроме того, столичный разработчик насосного оборудования "ЛГМ" на 15% увеличил в прошлом году производство, а также обновил станочный парк. На данный момент предприятие доступно в 20 регионах РФ: в Калининградской, Архангельской, Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Крыму.По словам исполнительного директора компании Виталия Масленникова, в прошлом году компания приобрела новое станочное оборудование. Это токарные, фрезерные и карусельные обрабатывающие центры. Так, станочный парк был обновлен на 10%. Также в этом году компания освоила номенклатуру новых электронасосов для проекта малого плавучего энергоблока. На данный момент происходит их постановка на производство. Предприятие планирует к 2027 году повысить производительность на 25%.
https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html
https://ria.ru/20250120/servis-1994579689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент
В Москве машиностроители увеличили производство и расширили ассортимент
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичные машиностроительные предприятия увеличили объемы выпуска, расширили ассортимент и представили высокотехнологичные и наукоемкие решения при поддержке города в прошлом году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он привел в пример одну из компаний, которая запустила производство инновационных мини-станков для работы в круглосуточном режиме.
На данный момент более 260 московских заводов выпускают лифты, станки, электродвигатели, холодильное, насосное оборудование и другие высокотехнологичные и современные решения. Эта продукция востребована на внутреннем и внешнем рынках.
"При поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент и предлагают современные, высокотехнологичные решения, увеличивают объемы производства, повышают качество и конкурентоспособность продукции. Например, на одном из столичных предприятий в 2024 году приступили к выпуску инновационных металлообрабатывающих мини-станков, способных работать в круглосуточном режиме", – приводит слова Гарбузова
пресс-служба ДИПП.
Так, разработка компании "Бивертех" занимает всего один квадратный метр площади, но выполняет функции крупногабаритных машин.
По словам коммерческого директора компании Романа Рожкова, в рамках расширения и оптимизации производства компания закупает новое оборудование. Например, в прошлом году было приобретено два портальных обрабатывающих центра, комплект роботизированной сварки, а также оборудование для листогибки и лазерной резки. Прошлый год помог убедиться, что российские станки становятся востребованными во всех отраслях.
Другая московская компания ЛАССАРД в 2024 году более чем вдвое нарастила выпуск лазерных установок и начала выпускать семь новых продуктов. Это станки для резки, сварки, гравировки, очистки и других процессов. Предприятие находится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Здесь оно выпускает высокотехнологичное лазерное оборудование для металлургии, микроэлектроники, нефтегазового сектора, автомобилестроения и многое другое.
Генеральный директор предприятия Олег Нефедов отметил, что компания идет по пути непрерывного развития, новых разработок, расширения ассортимента и географии представленности продукции. Так, в 2024 году три разработки компании были включены в реестр Минпромторга
.
Кроме того, столичный разработчик насосного оборудования "ЛГМ" на 15% увеличил в прошлом году производство, а также обновил станочный парк. На данный момент предприятие доступно в 20 регионах РФ: в Калининградской, Архангельской, Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Крыму.
По словам исполнительного директора компании Виталия Масленникова, в прошлом году компания приобрела новое станочное оборудование. Это токарные, фрезерные и карусельные обрабатывающие центры. Так, станочный парк был обновлен на 10%. Также в этом году компания освоила номенклатуру новых электронасосов для проекта малого плавучего энергоблока. На данный момент происходит их постановка на производство. Предприятие планирует к 2027 году повысить производительность на 25%.