https://ria.ru/20250121/assortiment-1994835687.html

Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент

Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент - РИА Новости, 21.01.2025

Московские машиностроители нарастили производство и расширили ассортимент

Столичные машиностроительные предприятия увеличили объемы выпуска, расширили ассортимент и представили высокотехнологичные и наукоемкие решения при поддержке... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:30:00+03:00

2025-01-21T16:30:00+03:00

2025-01-21T16:30:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Столичные машиностроительные предприятия увеличили объемы выпуска, расширили ассортимент и представили высокотехнологичные и наукоемкие решения при поддержке города в прошлом году, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он привел в пример одну из компаний, которая запустила производство инновационных мини-станков для работы в круглосуточном режиме.На данный момент более 260 московских заводов выпускают лифты, станки, электродвигатели, холодильное, насосное оборудование и другие высокотехнологичные и современные решения. Эта продукция востребована на внутреннем и внешнем рынках."При поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент и предлагают современные, высокотехнологичные решения, увеличивают объемы производства, повышают качество и конкурентоспособность продукции. Например, на одном из столичных предприятий в 2024 году приступили к выпуску инновационных металлообрабатывающих мини-станков, способных работать в круглосуточном режиме", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, разработка компании "Бивертех" занимает всего один квадратный метр площади, но выполняет функции крупногабаритных машин.По словам коммерческого директора компании Романа Рожкова, в рамках расширения и оптимизации производства компания закупает новое оборудование. Например, в прошлом году было приобретено два портальных обрабатывающих центра, комплект роботизированной сварки, а также оборудование для листогибки и лазерной резки. Прошлый год помог убедиться, что российские станки становятся востребованными во всех отраслях.Другая московская компания ЛАССАРД в 2024 году более чем вдвое нарастила выпуск лазерных установок и начала выпускать семь новых продуктов. Это станки для резки, сварки, гравировки, очистки и других процессов. Предприятие находится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Здесь оно выпускает высокотехнологичное лазерное оборудование для металлургии, микроэлектроники, нефтегазового сектора, автомобилестроения и многое другое.Генеральный директор предприятия Олег Нефедов отметил, что компания идет по пути непрерывного развития, новых разработок, расширения ассортимента и географии представленности продукции. Так, в 2024 году три разработки компании были включены в реестр Минпромторга.Кроме того, столичный разработчик насосного оборудования "ЛГМ" на 15% увеличил в прошлом году производство, а также обновил станочный парк. На данный момент предприятие доступно в 20 регионах РФ: в Калининградской, Архангельской, Мурманской области, а также в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Крыму.По словам исполнительного директора компании Виталия Масленникова, в прошлом году компания приобрела новое станочное оборудование. Это токарные, фрезерные и карусельные обрабатывающие центры. Так, станочный парк был обновлен на 10%. Также в этом году компания освоила номенклатуру новых электронасосов для проекта малого плавучего энергоблока. На данный момент происходит их постановка на производство. Предприятие планирует к 2027 году повысить производительность на 25%.

https://ria.ru/20250121/liksutov-1994766167.html

https://ria.ru/20250120/servis-1994579689.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов