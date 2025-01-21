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Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования - РИА Новости, 21.01.2025
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13:07 21.01.2025 (обновлено: 15:35 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/aspirantura-1994785227.html
Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования
Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования - РИА Новости, 21.01.2025
Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования
Особое внимание в новой модели высшего образования будет уделено аспирантуре, от подготовки молодых ученых напрямую зависит технологический суверенитет России,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:07:00+03:00
2025-01-21T15:35:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
дмитрий чернышенко
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Особое внимание в новой модели высшего образования будет уделено аспирантуре, от подготовки молодых ученых напрямую зависит технологический суверенитет России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравили молодежь страны с Днем аспиранта, который отмечается 21 января. "Аспирантура – это первый и самый важный этап в научной карьере. В обновленной системе высшего образования она будет сосредоточена на подготовке исследователей и преподавателей. Ее цель – не столько получение диплома об окончании аспирантуры, сколько защита диссертации на соискание ученой степени", - сказал Фальков, слова которого приводит аппарат зампреда правительства. Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию сферы исследований и вовлечению в нее молодежи. На 2025 учебный год выделено 17,8 тысяч мест в аспирантуре, это на одну тысячу больше, чем в 2021 году. "Поддержке молодых исследователей в нашей стране уделяется особое внимание. По поручению Президента Владимира Путина аспиранты, работающие в приоритетных для научно-технологического развития России направлениях, с прошлого года получают повышенную стипендию в размере 75 тысяч рублей. В этом году будет объявлен новый конкурс на назначение данной стипендии", – отметил вице-премьер. Уточняется, что спрос на обучение в аспирантуре растет. Данные соответствующего мониторинга в сентябре 2024 года опубликовал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Так, к концу 2023 года численность аспирантов достигла 121,6 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 10,8%, а с 2019 годом – на 44,3%.
https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994222171.html
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https://ria.ru/20250117/oge-1994237513.html
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общество, россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования

Фальков: внимание в новой модели высшего образования уделят аспирантуре

© РИА Новости / Виталий БелоусовВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Особое внимание в новой модели высшего образования будет уделено аспирантуре, от подготовки молодых ученых напрямую зависит технологический суверенитет России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Министр и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравили молодежь страны с Днем аспиранта, который отмечается 21 января.
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"Аспирантура – это первый и самый важный этап в научной карьере. В обновленной системе высшего образования она будет сосредоточена на подготовке исследователей и преподавателей. Ее цель – не столько получение диплома об окончании аспирантуры, сколько защита диссертации на соискание ученой степени", - сказал Фальков, слова которого приводит аппарат зампреда правительства.
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Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию сферы исследований и вовлечению в нее молодежи. На 2025 учебный год выделено 17,8 тысяч мест в аспирантуре, это на одну тысячу больше, чем в 2021 году. "Поддержке молодых исследователей в нашей стране уделяется особое внимание. По поручению Президента Владимира Путина аспиранты, работающие в приоритетных для научно-технологического развития России направлениях, с прошлого года получают повышенную стипендию в размере 75 тысяч рублей. В этом году будет объявлен новый конкурс на назначение данной стипендии", – отметил вице-премьер.
Уточняется, что спрос на обучение в аспирантуре растет. Данные соответствующего мониторинга в сентябре 2024 года опубликовал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Так, к концу 2023 года численность аспирантов достигла 121,6 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 10,8%, а с 2019 годом – на 44,3%.
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ОбществоРоссияВалерий ФальковДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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