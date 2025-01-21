https://ria.ru/20250121/aspirantura-1994785227.html

Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования

Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования - РИА Новости, 21.01.2025

Фальков рассказал, чему уделят внимание в новой модели высшего образования

Особое внимание в новой модели высшего образования будет уделено аспирантуре, от подготовки молодых ученых напрямую зависит технологический суверенитет России,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:07:00+03:00

2025-01-21T13:07:00+03:00

2025-01-21T15:35:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

дмитрий чернышенко

владимир путин

высшая школа экономики (вшэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Особое внимание в новой модели высшего образования будет уделено аспирантуре, от подготовки молодых ученых напрямую зависит технологический суверенитет России, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравили молодежь страны с Днем аспиранта, который отмечается 21 января. "Аспирантура – это первый и самый важный этап в научной карьере. В обновленной системе высшего образования она будет сосредоточена на подготовке исследователей и преподавателей. Ее цель – не столько получение диплома об окончании аспирантуры, сколько защита диссертации на соискание ученой степени", - сказал Фальков, слова которого приводит аппарат зампреда правительства. Чернышенко в свою очередь подчеркнул, что государство уделяет особое внимание развитию сферы исследований и вовлечению в нее молодежи. На 2025 учебный год выделено 17,8 тысяч мест в аспирантуре, это на одну тысячу больше, чем в 2021 году. "Поддержке молодых исследователей в нашей стране уделяется особое внимание. По поручению Президента Владимира Путина аспиранты, работающие в приоритетных для научно-технологического развития России направлениях, с прошлого года получают повышенную стипендию в размере 75 тысяч рублей. В этом году будет объявлен новый конкурс на назначение данной стипендии", – отметил вице-премьер. Уточняется, что спрос на обучение в аспирантуре растет. Данные соответствующего мониторинга в сентябре 2024 года опубликовал Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Так, к концу 2023 года численность аспирантов достигла 121,6 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 10,8%, а с 2019 годом – на 44,3%.

https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994222171.html

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общество, россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), социальный навигатор, сн_образование