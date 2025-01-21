https://ria.ru/20250121/armeniya-1994782941.html

Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку

Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку

Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам развития трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:56:00+03:00

2025-01-21T12:56:00+03:00

2025-01-21T12:58:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам развития трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По всем трекам, так сказать, развития тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-2022 году были достигнуты руководителями трех стран. Мы считаем, что эти договоренности по-прежнему актуальны, особенно в свете текущей обстановки в регионе", - сказал Лавров министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну. Переговоры глав МИД РФ и Армении впервые проходят в отреставрированном большом Белом зале особняка министерства в Москве. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250117/pashinyan-1994175957.html

https://ria.ru/20250107/granitsa-1992769682.html

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в мире, армения, россия, азербайджан, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз