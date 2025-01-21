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Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 21.01.2025
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12:56 21.01.2025 (обновлено: 12:58 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/armeniya-1994782941.html
Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку
Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку
Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам развития трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:56:00+03:00
2025-01-21T12:58:00+03:00
в мире
армения
россия
азербайджан
сергей лавров
никол пашинян
евросоюз
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам развития трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По всем трекам, так сказать, развития тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-2022 году были достигнуты руководителями трех стран. Мы считаем, что эти договоренности по-прежнему актуальны, особенно в свете текущей обстановки в регионе", - сказал Лавров министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну. Переговоры глав МИД РФ и Армении впервые проходят в отреставрированном большом Белом зале особняка министерства в Москве. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20250117/pashinyan-1994175957.html
https://ria.ru/20250107/granitsa-1992769682.html
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в мире, армения, россия, азербайджан, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Азербайджан, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Евросоюз
Лавров: Москва готова содействовать нормализации отношений Еревана и Баку

Лавров: Москва готова помогать нормализации отношений Еревана и Баку

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия готова оказывать содействие нормализации отношений Армении и Азербайджана по всем трекам развития трехсторонних договоренностей 2020-2022 годов, сообщил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы готовы оказывать необходимое содействие нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. По всем трекам, так сказать, развития тех трехсторонних договоренностей, которые в 2020-2022 году были достигнуты руководителями трех стран. Мы считаем, что эти договоренности по-прежнему актуальны, особенно в свете текущей обстановки в регионе", - сказал Лавров министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну.
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Переговоры глав МИД РФ и Армении впервые проходят в отреставрированном большом Белом зале особняка министерства в Москве.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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В миреАрменияРоссияАзербайджанСергей ЛавровНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
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