https://ria.ru/20250121/arest-1994731872.html

В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков

В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков - РИА Новости, 21.01.2025

В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков

Сотрудникам Ростехнадзора, обвиняемым в халатности после ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье, а также управляющему директору Алексею Бирюкову и главному инженеру РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:14:00+03:00

2025-01-21T06:14:00+03:00

2025-01-21T06:25:00+03:00

происшествия

амурская область

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Сотрудникам Ростехнадзора, обвиняемым в халатности после ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье, а также управляющему директору Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, Благовещенский городской суд продлил заключение под стражей, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. "Продлили меру пресечения сотрудникам Ростехнадзора по руднику. Обоим на 2 месяца, до 18 марта. Бирюкову и Черникову продлили на 2 месяца, до 19 марта 2025-го", - сообщил собеседник агентства. Следствие полагает, что обвиняемые - замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора Вера Вайтехович в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Управляющий директор и главный инженер "Пионера", согласно материалам уголовного дела, знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению указанного карьера. Длительное бездействие 18 марта привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья.

https://ria.ru/20240520/pioner-1947088601.html

https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)