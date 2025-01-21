Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 21.01.2025 (обновлено: 06:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/arest-1994731872.html
В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков
В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков - РИА Новости, 21.01.2025
В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков
Сотрудникам Ростехнадзора, обвиняемым в халатности после ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье, а также управляющему директору Алексею Бирюкову и главному инженеру РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:14:00+03:00
2025-01-21T06:25:00+03:00
происшествия
амурская область
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802794_1:0:1272:715_1920x0_80_0_0_91dc19b004e42b5f00a189b8a8fe0639.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Сотрудникам Ростехнадзора, обвиняемым в халатности после ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье, а также управляющему директору Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, Благовещенский городской суд продлил заключение под стражей, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. "Продлили меру пресечения сотрудникам Ростехнадзора по руднику. Обоим на 2 месяца, до 18 марта. Бирюкову и Черникову продлили на 2 месяца, до 19 марта 2025-го", - сообщил собеседник агентства. Следствие полагает, что обвиняемые - замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора Вера Вайтехович в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника. Управляющий директор и главный инженер "Пионера", согласно материалам уголовного дела, знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению указанного карьера. Длительное бездействие 18 марта привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья.
https://ria.ru/20240520/pioner-1947088601.html
https://ria.ru/20241212/shakhta-1988811344.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936802794_160:0:1113:715_1920x0_80_0_0_ecaccacf07a7019811f3d767950d863f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
В Приамурье продлили арест фигурантам дела о гибели горняков

Фигурантов дела о гибели горняков на шахте в Приамурье оставили под стражей

© МЧС Амурской области/TelegramНа руднике "Пионер" в Амурской области
На руднике Пионер в Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© МЧС Амурской области/Telegram
На руднике "Пионер" в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Сотрудникам Ростехнадзора, обвиняемым в халатности после ЧП на руднике "Пионер" в Приамурье, а также управляющему директору Алексею Бирюкову и главному инженеру предприятия Денису Черникову, которые обвиняются в нарушении требований безопасности при ведении работ на шахте, где погибли 13 горняков, Благовещенский городской суд продлил заключение под стражей, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
"Продлили меру пресечения сотрудникам Ростехнадзора по руднику. Обоим на 2 месяца, до 18 марта. Бирюкову и Черникову продлили на 2 месяца, до 19 марта 2025-го", - сообщил собеседник агентства.
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Главному инженеру рудника "Пионер", где погибли 13 горняков, продлили арест
дополняется ...
Следствие полагает, что обвиняемые - замначальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора Вера Вайтехович в 2022 и 2023 годах в ходе проверок объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшиеся грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, вследствие чего не был решен вопрос об административном приостановлении деятельности рудника.
Управляющий директор и главный инженер "Пионера", согласно материалам уголовного дела, знали, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Это является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, однако подследственный не организовал работы по осушению указанного карьера. Длительное бездействие 18 марта привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте, сообщал СУСК Приамурья.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
При обрушении породы на уральской шахте погиб рабочий
12 декабря 2024, 13:47
 
ПроисшествияАмурская областьФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала