В Минфине рассказали о маркировке импортного алкоголя в России
Сазанов: значительную часть импортного алкоголя промаркируют в России с сентября
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Импортный алкоголь станет полностью маркироваться на территории РФ с 1 марта 2026 года, но маркировка значительной части продукции будет перенесена в Россию уже с 1 сентября 2025 года, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы.
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Он предусматривает, что с 1 марта 2026 года маркировка импортного алкоголя будет осуществляться на постоянной основе только на территории России. В ходе рассмотрения депутаты спросили, почему этого нельзя сделать раньше.
"Дело в том, что необходимо создать соответствующие склады и оснастить их оборудованием, необходимым для маркировки алкогольной продукции. Поэтому срок был установлен 1 марта 2026 года. Но после консультации с производителями алкогольной продукции, импортерами, было принято решение, что этот срок сдвинем на 1 сентября этого года для тех импортеров, которые ввозят не свою продукцию. А для тех, кто производит и ввозит, для них срок 1 марта 2026 года останется", - ответил Сазанов.
"Подавляющее большинство алкогольной продукции будет маркироваться на территории Российской Федерации уже с 1 сентября 2025 года, соответствующие изменения будут подготовлены ко второму чтению данного законопроекта", - подчеркнул замминистра.
Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. При этом c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах на территориях отдельных субъектов РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.