https://ria.ru/20250121/alkogol-1994855608.html

В Минфине рассказали о маркировке импортного алкоголя в России

В Минфине рассказали о маркировке импортного алкоголя в России - РИА Новости, 21.01.2025

В Минфине рассказали о маркировке импортного алкоголя в России

Импортный алкоголь станет полностью маркироваться на территории РФ с 1 марта 2026 года, но маркировка значительной части продукции будет перенесена в Россию уже РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:36:00+03:00

2025-01-21T17:36:00+03:00

2025-01-21T17:36:00+03:00

экономика

россия

калининградская область

москва

алексей сазанов

алкоголь

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147792/25/1477922580_0:228:4368:2685_1920x0_80_0_0_4badcd686e2757188a5f5509cdc07405.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Импортный алкоголь станет полностью маркироваться на территории РФ с 1 марта 2026 года, но маркировка значительной части продукции будет перенесена в Россию уже с 1 сентября 2025 года, сообщил статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во вторник в ходе пленарного заседания Госдумы. По его словам, соответствующие изменения будут подготовлены к второму чтению правительственного законопроекта о полном переносе на территорию РФ маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками (ФСМ). Госдума во вторник приняла этот законопроект в первом чтении. Он предусматривает, что с 1 марта 2026 года маркировка импортного алкоголя будет осуществляться на постоянной основе только на территории России. В ходе рассмотрения депутаты спросили, почему этого нельзя сделать раньше. "Дело в том, что необходимо создать соответствующие склады и оснастить их оборудованием, необходимым для маркировки алкогольной продукции. Поэтому срок был установлен 1 марта 2026 года. Но после консультации с производителями алкогольной продукции, импортерами, было принято решение, что этот срок сдвинем на 1 сентября этого года для тех импортеров, которые ввозят не свою продукцию. А для тех, кто производит и ввозит, для них срок 1 марта 2026 года останется", - ответил Сазанов. "Подавляющее большинство алкогольной продукции будет маркироваться на территории Российской Федерации уже с 1 сентября 2025 года, соответствующие изменения будут подготовлены ко второму чтению данного законопроекта", - подчеркнул замминистра. Сейчас маркировка алкоголя должна осуществляться до его ввоза в Россию. При этом c 1 июня 2021 года по 31 мая 2026 года проводится эксперимент по маркировке ФСМ ввозимой алкогольной продукции на таможенных складах на территориях отдельных субъектов РФ. Первоначально эксперимент проводился на территории Калининградской области. Позже он был распространен на Москву, Санкт-Петербург, Брянскую, Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Псковскую и Смоленскую области, Краснодарский край и Татарстан.

https://ria.ru/20241230/vino-1991833312.html

https://ria.ru/20250117/vino-1994109947.html

россия

калининградская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, калининградская область, москва, алексей сазанов, алкоголь, министерство финансов рф (минфин россии)