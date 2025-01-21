https://ria.ru/20250121/aeroporty-1994733444.html

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.01.2025

В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения

Временные ограничения были введены а аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T06:50:00+03:00

2025-01-21T06:50:00+03:00

2025-01-21T06:50:00+03:00

казань

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Временные ограничения были введены а аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань (код ИКАО: UWKD) и Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в сообщении. Росавиация уточняет, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20250120/aeroport-1994581792.html

казань

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность