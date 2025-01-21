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В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.01.2025
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения
Временные ограничения были введены а аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T06:50:00+03:00
2025-01-21T06:50:00+03:00
2025-01-21T06:50:00+03:00
казань
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Временные ограничения были введены а аэропортах Казани и Ульяновска, сообщает Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропортов Казань (код ИКАО: UWKD) и Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - говорится в сообщении. Росавиация уточняет, что воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. "Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250120/aeroport-1994581792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Казань, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропортах Казани и Ульяновска ввели временные ограничения
В Казани и Ульяновске ввели временные ограничения на работу аэропортов