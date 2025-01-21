https://ria.ru/20250121/aeroport-1994736295.html
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.01.2025
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.30 мск в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:48:00+03:00
2025-01-21T07:48:00+03:00
2025-01-21T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.30 мск в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения на работу аэропорта в Ульяновске были сняты в 7.00 мск."В аэропорту Казань в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250121/ulyanovsk-1994735538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, ульяновск
Специальная военная операция на Украине, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Ульяновск
В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов