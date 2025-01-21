https://ria.ru/20250121/aeroport-1994736295.html

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

В аэропорту Казани сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.01.2025

В аэропорту Казани сняли временные ограничения

Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.30 мск в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:48:00+03:00

2025-01-21T07:48:00+03:00

2025-01-21T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

казань

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общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 7.30 мск в аэропорту Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения на работу аэропорта в Ульяновске были сняты в 7.00 мск."В аэропорту Казань в 07.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250121/ulyanovsk-1994735538.html

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ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, ульяновск