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Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год - РИА Новости, 21.01.2025
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10:39 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/aeroflot-1994751230.html
Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год
Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год - РИА Новости, 21.01.2025
Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год
Авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") перевезли в 2024 году через Санкт-Петербург более 11,1 миллиона пассажиров, что на 5% выше... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:39:00+03:00
2025-01-21T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") перевезли в 2024 году через Санкт-Петербург более 11,1 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Отмечается, что из них более 10,3 миллиона пассажиров путешествовало на внутренних линиях, рост к показателям прошлого года составил 3%. На международных линиях пассажиропоток через Санкт-Петербург вырос на 40%: перевезено 804 тысячи человек. "Большую часть пассажиров перевез базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". В 2024 году пассажиропоток дочерней авиакомпании "Аэрофлота" в/из Санкт-Петербурга составил 6,7 миллиона, что на 28% больше 2023 года", – говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что 1 июня 2024 года "Аэрофлот" запустил программу высокочастотных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом "Шаттл". С июня по декабрь пассажиропоток на данных рейсах составил более 2,2 миллиона пассажиров, что на 28% выше аналогичного периода 2023 года по перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом. Всего же на рейсах между Санкт-Петербургом и Москвой в 2024 году все авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли почти 4 миллиона пассажиров, что на 20% больше 2023 года. В топ-10 направлений 2024 года группы "Аэрофлот" в/из Санкт-Петербурга вошли: Москва (перевезено 3,975 миллиона пассажиров), Калининград (700 тысяч пассажиров), Сочи (614 тысяч), Минеральные Воды (385 тысяч), Екатеринбург (339 тысяч), Челябинск (279 тысяч), Мурманск (273 тысячи), Махачкала (253 тысячи), Самара (248 тысяч), а также Пермь (246 тысяч пассажиров).
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санкт-петербург, москва, калининград, аэрофлот
Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" перевезла через Петербург более 11 млн пассажиров за год

Более 11 млн пассажиров в 2024 году перевезла группа "Аэрофлот" через Петербург

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Авиакомпании группы "Аэрофлот" ("Аэрофлот", "Россия", "Победа") перевезли в 2024 году через Санкт-Петербург более 11,1 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателей 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Отмечается, что из них более 10,3 миллиона пассажиров путешествовало на внутренних линиях, рост к показателям прошлого года составил 3%. На международных линиях пассажиропоток через Санкт-Петербург вырос на 40%: перевезено 804 тысячи человек.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки через хаб в Красноярске на 38%
20 января, 09:35
"Большую часть пассажиров перевез базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". В 2024 году пассажиропоток дочерней авиакомпании "Аэрофлота" в/из Санкт-Петербурга составил 6,7 миллиона, что на 28% больше 2023 года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что 1 июня 2024 года "Аэрофлот" запустил программу высокочастотных рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом "Шаттл". С июня по декабрь пассажиропоток на данных рейсах составил более 2,2 миллиона пассажиров, что на 28% выше аналогичного периода 2023 года по перевозкам между Москвой и Санкт-Петербургом. Всего же на рейсах между Санкт-Петербургом и Москвой в 2024 году все авиакомпании группы "Аэрофлот" перевезли почти 4 миллиона пассажиров, что на 20% больше 2023 года.
В топ-10 направлений 2024 года группы "Аэрофлот" в/из Санкт-Петербурга вошли: Москва (перевезено 3,975 миллиона пассажиров), Калининград (700 тысяч пассажиров), Сочи (614 тысяч), Минеральные Воды (385 тысяч), Екатеринбург (339 тысяч), Челябинск (279 тысяч), Мурманск (273 тысячи), Махачкала (253 тысячи), Самара (248 тысяч), а также Пермь (246 тысяч пассажиров).
 
Санкт-ПетербургМоскваКалининградАэрофлот
 
 
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