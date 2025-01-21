https://ria.ru/20250121/abort-1994749725.html
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году - РИА Новости, 21.01.2025
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году
Почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт в прошлом году после консультаций со специалистами, которые в том числе информировали их о мерах... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:25:00+03:00
2025-01-21T10:25:00+03:00
2025-01-21T10:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
беременность
дети
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт в прошлом году после консультаций со специалистами, которые в том числе информировали их о мерах социальной поддержки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он пояснил, что более 260 тысяч беременных в прошлом году прошли мотивированные анкетирования, в рамках которых они индивидуально информированы о мерах социальной поддержки с учётом их конкретной жизненной ситуации. Кроме того, более 11 тысяч медицинских специалистов прошли обучение новым подходам к психологическому консультированию женщин в состоянии репродуктивного выбора, отметил министр. "Все это позволило в 2024 году сохранить беременность почти у 40 тысяч пациенток",- сказал Мурашко на конгрессе по репродуктивной медицине.
https://ria.ru/20241127/rpts-1986115798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, беременность, дети, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, беременность, Дети, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал, сколько женщин передумали делать аборт в 2024 году
Мурашко: почти 40 тысяч беременных женщин передумали делать аборт в 2024 году