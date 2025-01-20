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В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский" - РИА Новости, 20.01.2025
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19:48 20.01.2025 (обновлено: 20:00 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/zhirinovskiy-1994691856.html
В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский"
В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский" - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский"
Неизвестные пользователи на волне обсуждения уже попытались зарегистрировать фейковую криптовалюту "Жириновский", но она не имеет никакого отношения к ЛДПР,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Неизвестные пользователи на волне обсуждения уже попытались зарегистрировать фейковую криптовалюту "Жириновский", но она не имеет никакого отношения к ЛДПР, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Ярослав Нилов. Ранее Нилов предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского (1946-2022). "По сообщениям СМИ, уже кто-то из прозорливых пользователей на волне обсуждения зарегистрировал фейковую криптовалюту "Жириновский". Я не знаю, кто эти пользователи. Ко мне это отношения не имеет, и к ЛДПР тоже. Судя по графикам децентрализованных бирж, это все уже просто погасшая вспышка", - сказал Нилов.
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общество, технологии, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф, россия
Общество, Технологии, Ярослав Нилов, Владимир Жириновский, ЛДПР, Госдума РФ, Россия
В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский"

Депутат Нилов: фейковая криптовалюта "Жириновский" не имеет отношения к ЛДПР

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Неизвестные пользователи на волне обсуждения уже попытались зарегистрировать фейковую криптовалюту "Жириновский", но она не имеет никакого отношения к ЛДПР, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Ранее Нилов предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского (1946-2022).
«
"По сообщениям СМИ, уже кто-то из прозорливых пользователей на волне обсуждения зарегистрировал фейковую криптовалюту "Жириновский". Я не знаю, кто эти пользователи. Ко мне это отношения не имеет, и к ЛДПР тоже. Судя по графикам децентрализованных бирж, это все уже просто погасшая вспышка", - сказал Нилов.
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ОбществоТехнологииЯрослав НиловВладимир ЖириновскийЛДПРГосдума РФРоссия
 
 
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