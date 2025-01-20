https://ria.ru/20250120/zhirinovskiy-1994691856.html

В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский"

В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский" - РИА Новости, 20.01.2025

В Госдуме предупредили о фейковой криптовалюте "Жириновский"

Неизвестные пользователи на волне обсуждения уже попытались зарегистрировать фейковую криптовалюту "Жириновский", но она не имеет никакого отношения к ЛДПР,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T19:48:00+03:00

2025-01-20T19:48:00+03:00

2025-01-20T20:00:00+03:00

общество

технологии

ярослав нилов

владимир жириновский

лдпр

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151678/17/1516781714_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_f8cc29de14407174d47572e2ea2e2c91.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Неизвестные пользователи на волне обсуждения уже попытались зарегистрировать фейковую криптовалюту "Жириновский", но она не имеет никакого отношения к ЛДПР, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Ярослав Нилов. Ранее Нилов предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского (1946-2022). "По сообщениям СМИ, уже кто-то из прозорливых пользователей на волне обсуждения зарегистрировал фейковую криптовалюту "Жириновский". Я не знаю, кто эти пользователи. Ко мне это отношения не имеет, и к ЛДПР тоже. Судя по графикам децентрализованных бирж, это все уже просто погасшая вспышка", - сказал Нилов.

https://ria.ru/20241210/zhirinovskij-1988362604.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, ярослав нилов, владимир жириновский, лдпр, госдума рф, россия