В Госдуме допустили создание криптовалюты "Жириновский"
Депутат Нилов поддержал создание токена "Жириновский" в честь юбилея политика
© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкПредседатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский
Председатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
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"Мы этот вопрос предметно обсудим с моим коллегой по фракции ЛДПР, депутатом Луговым, который этим вопросом занимается, в том числе вопросом законодательного регулирования, он плотно взаимодействует с ассоциацией промышленного майнинга. Поэтому, принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации", - сказал Нилов РИА Новости.
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По его словам, технически создать такую криптовалюту возможно.
"Мы видим, как стремительно обсуждается новость, связанная с криптовалютой Трампа и его жены Меланьи. И прозвучали предложения от наших экспертов, почему бы не сделать криптовалюту "Жириновский". И, кстати, Жириновский и Трамп по темпераменту, по политической прозорливости, по креативности, по политической дальновидности очень схожи. И поэтому считаю, что тема заслуживает внимания", - добавил парламентарий.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Вслед за ним, о запуске собственной криптовалюты объявила его супруга Меланья.