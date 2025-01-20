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В Госдуме допустили создание криптовалюты "Жириновский" - РИА Новости, 20.01.2025
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15:20 20.01.2025 (обновлено: 15:30 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/zhirinovskiy-1994633010.html
В Госдуме допустили создание криптовалюты "Жириновский"
В Госдуме допустили создание криптовалюты "Жириновский" - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме допустили создание криптовалюты "Жириновский"
Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира... РИА Новости, 20.01.2025
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского. "Мы этот вопрос предметно обсудим с моим коллегой по фракции ЛДПР, депутатом Луговым, который этим вопросом занимается, в том числе вопросом законодательного регулирования, он плотно взаимодействует с ассоциацией промышленного майнинга. Поэтому, принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации", - сказал Нилов РИА Новости. По его словам, технически создать такую криптовалюту возможно. "Мы видим, как стремительно обсуждается новость, связанная с криптовалютой Трампа и его жены Меланьи. И прозвучали предложения от наших экспертов, почему бы не сделать криптовалюту "Жириновский". И, кстати, Жириновский и Трамп по темпераменту, по политической прозорливости, по креативности, по политической дальновидности очень схожи. И поэтому считаю, что тема заслуживает внимания", - добавил парламентарий. Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Вслед за ним, о запуске собственной криптовалюты объявила его супруга Меланья.
https://ria.ru/20250114/zhirinovskiy-1993732219.html
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технологии, сша, дональд трамп, владимир жириновский, ярослав нилов, госдума рф
Технологии, США, Дональд Трамп, Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме допустили создание криптовалюты "Жириновский"

Депутат Нилов поддержал создание токена "Жириновский" в честь юбилея политика

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкПредседатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский
Председатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Борис Приходько
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Председатель Либерально-демократической партии СССР Владимир Вольфович Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил изучить вопрос создания криптовалюты "Жириновский" в преддверии 80-летнего юбилея основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
«
"Мы этот вопрос предметно обсудим с моим коллегой по фракции ЛДПР, депутатом Луговым, который этим вопросом занимается, в том числе вопросом законодательного регулирования, он плотно взаимодействует с ассоциацией промышленного майнинга. Поэтому, принимая во внимание актуальность, а самое главное - креативность и яркость этой темы, тем более в преддверии 80-летнего юбилея Жириновского, считаю, что надо всесторонне этот вопрос изучить, исследовать с точки зрения его практической реализации", - сказал Нилов РИА Новости.
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По его словам, технически создать такую криптовалюту возможно.
"Мы видим, как стремительно обсуждается новость, связанная с криптовалютой Трампа и его жены Меланьи. И прозвучали предложения от наших экспертов, почему бы не сделать криптовалюту "Жириновский". И, кстати, Жириновский и Трамп по темпераменту, по политической прозорливости, по креативности, по политической дальновидности очень схожи. И поэтому считаю, что тема заслуживает внимания", - добавил парламентарий.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственной криптовалюты - "мемкоина" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов. Вслед за ним, о запуске собственной криптовалюты объявила его супруга Меланья.
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ТехнологииСШАДональд ТрампВладимир ЖириновскийЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
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