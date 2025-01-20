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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:13:00+03:00
2025-01-20T00:13:00+03:00
2025-01-20T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Кривом Роге прогремели взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 00.05 в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге после воздушной тревоги прогремели взрывы