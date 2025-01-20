https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994524157.html

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025

В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Кривом Роге прогремели взрывы, пишет украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале."Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 00.05 в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

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россия

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, кривой рог, дмитрий песков, вооруженные силы украины