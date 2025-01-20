В Третьяковской галерее представили работы Франциска Инфанте
В Третьяковской галерее представили более 400 работ Франциска Инфанте
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Выставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее 21 января открывается выставка заслуженного художника РФ Франциско Инфанте "Метафоры бесконечности".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Выставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
"Государственная Третьяковская галерея представляет выставочный проект, посвященный творчеству выдающегося художника, одного из пионеров кинетического искусства Франциско Инфанте. Это ретроспектива, демонстрирующая более чем 60-летний творческий путь автора объектов, инсталляций, произведений живописи и графики, создателя артефактов", - отметили в пресс-службе выставки.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Выставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Сам мастер относит себя к художникам, исходящим из традиций русского авангарда. В качестве универсального визуального языка и способа познания мира он выбирает геометрию.
Одну из своих ключевых работ - "Рождение вертикали" Инфанте создал в 19 лет. Также он разработал множество вариаций "Спиралей", спустя год - представил проекты первой кинетической конструкции.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Выставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Стремление мастера упорядочить космос приводит в 1965 году к созданию "Проектов реконструкции звездного неба". Эти рисунки, живописные объекты, нашли развитие в главном открытии художника – изобретении нового вида искусства, артефакта. Результатом поисков взаимодействия между искусством и природой стали фотографии, фиксирующие "художественное событие".
В экспозиции - более 400 произведений из коллекции Третьяковской галереи и несколько объектов из собраний музеев и частных коллекций.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВыставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Выставка "Франциско Инфанте. Метафоры бесконечности"
Выставка открывается пространственной инсталляцией, состоящей из более двухсот "артефактов", начиная с первых опытов Инфанте по соединению искусственного и природного, вдохновленных его основным "собеседником" Казимиром Малевичем, в "Супрематических играх" 1968 года и заканчивая циклом "Интервалы", созданным летом 2024 года.
Посетить экспозицию можно будет в Новой Третьяковке на Крымском Валу до 13 апреля 2025 года.
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