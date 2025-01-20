Рейтинг@Mail.ru
Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vov-1994635754.html
Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей
Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей - РИА Новости, 20.01.2025
Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей
Власти Ульяновской области выплатят единовременно по 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:35:00+03:00
2025-01-20T15:35:00+03:00
общество
ульяновская область
россия
ленинград
алексей русских
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057276_0:195:2954:1857_1920x0_80_0_0_a03d1f274ea0fa50a62f2d48a144bdc8.jpg
САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Власти Ульяновской области выплатят единовременно по 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. "В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны", - сообщил губернатор. Русских уточнил, что выплата станет дополнением к инициативам, которые озвучил президент России Владимир Путин. Указом главы государства установлены федеральные единовременные выплаты. Фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тысяч рублей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тысяч рублей. Кроме того, в Ульяновской области всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета. Также власти планируют привести в порядок мемориалы, памятники и могилы ветеранов. На сайте Ульяновского областного совета ветеранов войны и труда указано, что на 1 января 2025 года в регионе проживают 28 участников Великой Отечественной войны, более 2,3 тысяч тружеников тыла, 64 несовершеннолетних узника фашистских лагерей.
https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html
https://ria.ru/20250115/putin-1993847097.html
ульяновская область
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971057276_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_0a904563140f2aca8943615ee7b07423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ульяновская область, россия, ленинград, алексей русских, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Ульяновская область, Россия, Ленинград, Алексей Русских, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей

Ульяновские власти выплатят единовременно по 300 тысяч рублей ветеранам ВОВ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина считает деньги
Женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Женщина считает деньги . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Власти Ульяновской области выплатят единовременно по 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
«
"В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны", - сообщил губернатор.
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Ни один из ветеранов ВОВ не останется без внимания, заявил Белоусов
15 января, 15:24
Русских уточнил, что выплата станет дополнением к инициативам, которые озвучил президент России Владимир Путин. Указом главы государства установлены федеральные единовременные выплаты. Фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тысяч рублей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тысяч рублей.
Кроме того, в Ульяновской области всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета. Также власти планируют привести в порядок мемориалы, памятники и могилы ветеранов.
На сайте Ульяновского областного совета ветеранов войны и труда указано, что на 1 января 2025 года в регионе проживают 28 участников Великой Отечественной войны, более 2,3 тысяч тружеников тыла, 64 несовершеннолетних узника фашистских лагерей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин поручил региональным властям лично встретиться с ветеранами ВОВ
15 января, 14:50
 
ОбществоУльяновская областьРоссияЛенинградАлексей РусскихВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала