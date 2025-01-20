https://ria.ru/20250120/vov-1994635754.html

Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей

Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей - РИА Новости, 20.01.2025

Ульяновские власти выплатят ветеранам ВОВ по 300 тысяч рублей

Власти Ульяновской области выплатят единовременно по 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Алексей Русских в своем... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:35:00+03:00

2025-01-20T15:35:00+03:00

2025-01-20T15:35:00+03:00

общество

ульяновская область

россия

ленинград

алексей русских

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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САМАРА, 20 янв - РИА Новости. Власти Ульяновской области выплатят единовременно по 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил глава региона Алексей Русских в своем Telegram-канале. "В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны", - сообщил губернатор. Русских уточнил, что выплата станет дополнением к инициативам, которые озвучил президент России Владимир Путин. Указом главы государства установлены федеральные единовременные выплаты. Фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей выплатят по 80 тысяч рублей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тысяч рублей. Кроме того, в Ульяновской области всем ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звание "Почетный гражданин" региона, города или муниципалитета. Также власти планируют привести в порядок мемориалы, памятники и могилы ветеранов. На сайте Ульяновского областного совета ветеранов войны и труда указано, что на 1 января 2025 года в регионе проживают 28 участников Великой Отечественной войны, более 2,3 тысяч тружеников тыла, 64 несовершеннолетних узника фашистских лагерей.

https://ria.ru/20250115/veterany-1993857195.html

https://ria.ru/20250115/putin-1993847097.html

ульяновская область

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общество, ульяновская область, россия, ленинград, алексей русских, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)