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Фицо заявил, что переговоры по Украине должны пройти в нейтральной стране - РИА Новости, 20.01.2025
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19:45 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994691312.html
Фицо заявил, что переговоры по Украине должны пройти в нейтральной стране
Фицо заявил, что переговоры по Украине должны пройти в нейтральной стране - РИА Новости, 20.01.2025
Фицо заявил, что переговоры по Украине должны пройти в нейтральной стране
Переговоры на высшем уровне по Украине должны пройти в стране, которая соблюдает в вопросе конфликта нейтралитет, Братислава готова принять у себя встречи на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:45:00+03:00
2025-01-20T19:45:00+03:00
в мире
украина
словакия
турция
роберт фицо
реджеп тайип эрдоган
нато
транзит газа через украину
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Переговоры на высшем уровне по Украине должны пройти в стране, которая соблюдает в вопросе конфликта нейтралитет, Братислава готова принять у себя встречи на более низких уровнях, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо. Делегация словацкого правительства во главе с Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре. "У Словакии нет амбиций организовать саммит (по Украине) на самом высоком уровне, мы заинтересованы в организации мероприятий мирного характера на более низких уровнях, поскольку саммит на самом высоком уровне должен состояться в стране, которая абсолютно нейтральна в этом вопросе", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое транслировало словацкое телевидение. Он отметил, что выступает за скорейшую остановку боевых действий на Украине и прекращение гибели людей с обеих сторон. "Пожалуйста, давайте снимем розовые очки и будем реалистами в вопросе содержания мира, который может быть достигнут. Просто нельзя ожидать в сегодняшней ситуации того, чтобы Россия покинула территорию, которую контролирует. Это невозможно. Как и невозможно представление о том, что Украина будет членом НАТО, это говорит не словацкое правительство, сегодня это уже реальность", - добавил Фицо. По его мнению, крупные страны должны прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине. "Единственное, что мы можем делать, это требовать, подталкивать и просить больших игроков, а Турция - это большой игрок, чтобы приложили максимум усилий для начала переговоров о мире (на Украине)", - заключил Фицо.
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html
https://ria.ru/20250109/gaz-1992961701.html
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в мире, украина, словакия, турция, роберт фицо, реджеп тайип эрдоган, нато, транзит газа через украину
В мире, Украина, Словакия, Турция, Роберт Фицо, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, транзит газа через Украину
Фицо заявил, что переговоры по Украине должны пройти в нейтральной стране

Фицо: саммит по Украине должен пройти в стране, соблюдающей нейтралитет

© AP Photo / Petr David JosekРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 янв - РИА Новости. Переговоры на высшем уровне по Украине должны пройти в стране, которая соблюдает в вопросе конфликта нейтралитет, Братислава готова принять у себя встречи на более низких уровнях, сообщил премьер Словакии Роберт Фицо.
Делегация словацкого правительства во главе с Фицо в понедельник находится с визитом в Анкаре.
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"У Словакии нет амбиций организовать саммит (по Украине) на самом высоком уровне, мы заинтересованы в организации мероприятий мирного характера на более низких уровнях, поскольку саммит на самом высоком уровне должен состояться в стране, которая абсолютно нейтральна в этом вопросе", - сказал Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которое транслировало словацкое телевидение.
Он отметил, что выступает за скорейшую остановку боевых действий на Украине и прекращение гибели людей с обеих сторон.
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"Пожалуйста, давайте снимем розовые очки и будем реалистами в вопросе содержания мира, который может быть достигнут. Просто нельзя ожидать в сегодняшней ситуации того, чтобы Россия покинула территорию, которую контролирует. Это невозможно. Как и невозможно представление о том, что Украина будет членом НАТО, это говорит не словацкое правительство, сегодня это уже реальность", - добавил Фицо.
По его мнению, крупные страны должны прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине. "Единственное, что мы можем делать, это требовать, подталкивать и просить больших игроков, а Турция - это большой игрок, чтобы приложили максимум усилий для начала переговоров о мире (на Украине)", - заключил Фицо.
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