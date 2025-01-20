https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680625.html

Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт

Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 20.01.2025

Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине, стороны пришли к согласию о... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:34:00+03:00

2025-01-20T18:34:00+03:00

2025-01-20T18:47:00+03:00

в мире

украина

словакия

анкара (провинция)

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роберт фицо

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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине, стороны пришли к согласию о необходимости скорейшего достижения мира.Фицо находится с визитом в Анкаре."Конечно, мы также обменялись мнениями о войне на Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу. Как вы знаете, Словакия поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы пришли к согласию о необходимости скорейшего мира, чтобы конфликт не углублялся", - заявил турецкий лидер на совместной с Фицо пресс-конференции в Анкаре.

https://ria.ru/20241227/ukraina-1991771340.html

украина

словакия

анкара (провинция)

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в мире, украина, словакия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, роберт фицо