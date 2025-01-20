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Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 20.01.2025
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18:34 20.01.2025 (обновлено: 18:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680625.html
Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт
Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 20.01.2025
Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине, стороны пришли к согласию о... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:34:00+03:00
2025-01-20T18:47:00+03:00
в мире
украина
словакия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
роберт фицо
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине, стороны пришли к согласию о необходимости скорейшего достижения мира.Фицо находится с визитом в Анкаре."Конечно, мы также обменялись мнениями о войне на Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу. Как вы знаете, Словакия поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы пришли к согласию о необходимости скорейшего мира, чтобы конфликт не углублялся", - заявил турецкий лидер на совместной с Фицо пресс-конференции в Анкаре.
https://ria.ru/20241227/ukraina-1991771340.html
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в мире, украина, словакия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, роберт фицо
В мире, Украина, Словакия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Роберт Фицо
Эрдоган и Фицо обсудили украинский конфликт

Эрдоган и Фицо пришли к согласию о необходимости решения украинского конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо конфликт на Украине, стороны пришли к согласию о необходимости скорейшего достижения мира.
Фицо находится с визитом в Анкаре.
"Конечно, мы также обменялись мнениями о войне на Украине, которая сейчас затрагивает всю Европу. Как вы знаете, Словакия поддерживает контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы пришли к согласию о необходимости скорейшего мира, чтобы конфликт не углублялся", - заявил турецкий лидер на совместной с Фицо пресс-конференции в Анкаре.
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В миреУкраинаСловакияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганРоберт Фицо
 
 
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