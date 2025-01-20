https://ria.ru/20250120/ukraina-1994624682.html

СМИ сообщили о критическом положении ВСУ на Покровском направлении

СМИ сообщили о критическом положении ВСУ на Покровском направлении - РИА Новости, 20.01.2025

СМИ сообщили о критическом положении ВСУ на Покровском направлении

Ситуация на красноармейском направлении в Донбассе для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями, пишет издание РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:49:00+03:00

2025-01-20T14:49:00+03:00

2025-01-20T14:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

красноармейск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация на красноармейском направлении в Донбассе для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями, пишет издание "Украинская правда". "На покровском (красноармейском – ред.) направлении, к сожалению, уже почти год сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях. "Старые" бригады истощаются и не получают желаемое пополнение, "новые" за неимением опыта быстро теряют людей и технику или же имеют высокий показатель самовольного оставления частей, что приводит к потерям позиций и рубежей", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды". Издание пишет, что ситуация на красноармейском направлении для ВСУ критическая: украинские войска ежедневно теряют населенные пункты, стабилизировать ситуацию на фронте не получается, есть риск окружения Красноармейска и Димитрова. Экс-президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 14 января заявил, что Красноармейск находится в частичном окружении российскими войсками. Речь идет о райцентре на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население Красноармейска превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью на Украине. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском. Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек.

https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

донецкая народная республика

красноармейск

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, красноармейск, вооруженные силы украины