СМИ сообщили о критическом положении ВСУ на Покровском направлении
Хаос в управлении ВСУ на Покровском направлении вызвал критическую ситуацию
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ситуация на красноармейском направлении в Донбассе для ВСУ критическая, что во многом связано из-за хаоса в управлении войсками и подразделениями, пишет издание "Украинская правда".
"На покровском (красноармейском – ред.) направлении, к сожалению, уже почти год сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях. "Старые" бригады истощаются и не получают желаемое пополнение, "новые" за неимением опыта быстро теряют людей и технику или же имеют высокий показатель самовольного оставления частей, что приводит к потерям позиций и рубежей", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Украинской правды".
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Издание пишет, что ситуация на красноармейском направлении для ВСУ критическая: украинские войска ежедневно теряют населенные пункты, стабилизировать ситуацию на фронте не получается, есть риск окружения Красноармейска и Димитрова.
Экс-президент Украины и глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 14 января заявил, что Красноармейск находится в частичном окружении российскими войсками.
Речь идет о райцентре на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население Красноармейска превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью на Украине. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Минобороны России 6 января сообщало, что в ходе активных наступательных действий подразделения Южной группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года на расширенном заседании коллегии министерства обороны сообщал, что российские военные освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации за год. Министр обороны Андрей Белоусов тогда же добавил, что потери ВСУ в 2024 году превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, с начала специальной военной операции - почти 1 миллион человек.
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