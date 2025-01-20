https://ria.ru/20250120/ukraina-1994574272.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.01.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:20:00+03:00

2025-01-20T11:20:00+03:00

2025-01-20T11:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 10.44 мск по 11.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины