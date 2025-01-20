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Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 20.01.2025
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07:32 20.01.2025 (обновлено: 10:47 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/tramp-1994542909.html
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным - РИА Новости, 20.01.2025
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать для него телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:32:00+03:00
2025-01-20T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать для него телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после церемонии инаугурации", — говорится в публикации. По информации телеканала, Трамп намерен обсудить с Путиным возможность личной встречи в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине". Пока неясно, согласована ли конкретная дата разговора, добавил CNN.Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января.Избранный президент США уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией такой встречи. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу нет, но Россия готова выслушать соответствующие предложения. Сам Путин в декабре, во время прямой линии, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250118/tramp-1994360395.html
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп поручил организовать для него телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Избранный президент Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после церемонии инаугурации", — говорится в публикации.
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По информации телеканала, Трамп намерен обсудить с Путиным возможность личной встречи в ближайшие месяцы с целью "попытаться положить конец войне на Украине".
Пока неясно, согласована ли конкретная дата разговора, добавил CNN.
Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января.
Избранный президент США уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией такой встречи. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу нет, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре, во время прямой линии, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
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