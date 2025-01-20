https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута

С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута - РИА Новости, 20.01.2025

С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута

"Морспасслужба" намерена взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" пермского... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:33:00+03:00

2025-01-20T16:33:00+03:00

2025-01-20T16:33:00+03:00

происшествия

черное море

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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ПЕРМЬ, 20 янв — РИА Новости. "Морспасслужба" намерена взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" пермского ООО "Кама Шиппинг", следует из данных картотеки Арбитражного суда Краснодарского края. В начале января "Морспасслужба" подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцу потерпевшего крушение у берегов Черного моря пермского танкера "Волгонефть-212" ООО "Кама Шиппинг". Вторым ответчиком является ООО "Каматрансойл", третьим - ЗАО "Волгатранснефть". Суть требований не обозначена. "О взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов", - указано в определении суда в электронной картотеке арбитража. Взимаемая денежная сумма не раскрывается. Также в документе говорится, что исковое заявление пока оставлено без движения до 14 февраля из-за нарушений при подаче: истец не предоставил доказательств о досудебном порядке урегулирования спора с ответчиком. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

черное море

краснодарский край

керченский пролив

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черное море, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе