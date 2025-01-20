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С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута - РИА Новости, 20.01.2025
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16:33 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html
С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута
С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута - РИА Новости, 20.01.2025
С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута
"Морспасслужба" намерена взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" пермского... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:33:00+03:00
2025-01-20T16:33:00+03:00
происшествия
черное море
краснодарский край
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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ПЕРМЬ, 20 янв — РИА Новости. "Морспасслужба" намерена взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" пермского ООО "Кама Шиппинг", следует из данных картотеки Арбитражного суда Краснодарского края. В начале января "Морспасслужба" подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцу потерпевшего крушение у берегов Черного моря пермского танкера "Волгонефть-212" ООО "Кама Шиппинг". Вторым ответчиком является ООО "Каматрансойл", третьим - ЗАО "Волгатранснефть". Суть требований не обозначена. "О взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов", - указано в определении суда в электронной картотеке арбитража. Взимаемая денежная сумма не раскрывается. Также в документе говорится, что исковое заявление пока оставлено без движения до 14 февраля из-за нарушений при подаче: истец не предоставил доказательств о досудебном порядке урегулирования спора с ответчиком. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html
черное море
краснодарский край
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происшествия, черное море, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута

Морспасслужба хочет взыскать с хозяина "Волгонефти-212" расходы на уборку мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 20 янв — РИА Новости. "Морспасслужба" намерена взыскать стоимость работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море с владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" пермского ООО "Кама Шиппинг", следует из данных картотеки Арбитражного суда Краснодарского края.
В начале января "Морспасслужба" подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцу потерпевшего крушение у берегов Черного моря пермского танкера "Волгонефть-212" ООО "Кама Шиппинг". Вторым ответчиком является ООО "Каматрансойл", третьим - ЗАО "Волгатранснефть". Суть требований не обозначена.
Водолаз на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе
09:32
"О взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов", - указано в определении суда в электронной картотеке арбитража. Взимаемая денежная сумма не раскрывается.
Также в документе говорится, что исковое заявление пока оставлено без движения до 14 февраля из-за нарушений при подаче: истец не предоставил доказательств о досудебном порядке урегулирования спора с ответчиком.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияЧерное мореКраснодарский крайКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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