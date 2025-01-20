https://ria.ru/20250120/sud-1994533730.html

Суд приговорил гендиректора "Амурстроя" к штрафу в 48 миллионов рублей

Суд приговорил гендиректора "Амурстроя" к штрафу в 48 миллионов рублей - РИА Новости, 20.01.2025

Суд приговорил гендиректора "Амурстроя" к штрафу в 48 миллионов рублей

Благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова и назначил наказание в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:07:00+03:00

2025-01-20T03:07:00+03:00

2025-01-20T03:50:00+03:00

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 янв – РИА Новости. Благовещенский городской суд признал виновным в мошенничестве гендиректора "Амурстроя" и "Строительной компании №1" Александра Синькова и назначил наказание в виде штрафа в размере 48 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ранее прокурор просил наказание для него в виде лишения свободы на шесть лет и штрафа в размере одного миллиона рублей. "Синькова Александра Николаевича признать виновным в совершении преступления, присмотренного частью 4 ст. 159 ГК РФ, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 50 миллионов рублей, с учетом срока содержания Синькова под стражей, нахождением под домашним арестом, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 48 миллионов рублей", - озвучил решение судья. Двух других обвиняемых по этому делу - исполнительного директора "Строительной компании №1", депутата Благовещенской думы Константина Ельцова и инженера компании Николая Сарапулова - суд также признал виновными."Ельцова Константина Юрьевича… признать виновным... и назначить наказание в виде штрафа в размере 30 миллионов рублей. С учетом срока содержания Ельцова под стражей, нахождение под домашним арестом, смягчить назначенное наказание в виде штрафа до 27 миллионов рублей… Сарапулова Николая Викторовича признать виновным, назначить наказание… в виде штрафа в размере 20 миллионов рублей. С учетом срока содержания Сарапулова под стражей, нахождение под домашним арестом смягчить назначение наказания штрафом до 17,5 миллионов рублей", - сказал судья.Прокурор области ранее запросил наказание Ельцову и Сарапулову по семь лет каждому со штрафом в размере одного миллиона рублей.Рассмотрение доводов обвинения по уголовному делу началось 1 марта 2023 года.Как ранее установило следствие, "Строительная компания №1" по госконтракту должна была реконструировать здание полиции Октябрьского района. При этом проектно-сметная документация отсутствовала, а необходимые работы организация фактически не провела. Генеральный и исполнительный директора и инженер производственного отдела "Строительной компании №1", действуя по предварительному сговору, предъявили в амурское УМВД подложные документы для оплаты работ на 132 миллиона рублей.В результате бюджетные средства похищены, обязательства по госконтракту не исполнены, а сооружение признано самовольной постройкой и объектом незавершенного строительства и в эксплуатацию не введено. Отдел полиции не обеспечен оборудованным местом дислокации, сообщала Генпрокуратура.Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано.По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года – генеральный директор "Строительной компании №1". Депутат заксобрания Амурской области, секретарь политсовета благовещенского отделения "Единой России", является почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска.Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председатель комитета по экономике, собственности и ЖКХ, член "Единой России", член генерального совета партии.Часть ущерба в 39,6 миллиона рублей один из обвиняемых возместил добровольно. Для взыскания оставшейся суммы имущество всех троих фигурантов дела стоимостью более 70 миллионов арестовано. По данным сайта "Амурстроя", Синьков возглавляет компанию с 1995 года. С 2002 года – генеральный директор "Строительной компании №1". Депутат заксобрания Амурской области, секретарь политсовета благовещенского отделения "Единой России", является почётным строителем России и почётным гражданином Благовещенска. Ельцов является депутатом Благовещенской городской думы седьмого созыва, председатель комитета по экономике, собственности и ЖКХ, член "Единой России", член генерального совета партии.

https://realty.ria.ru/20250116/delo-1994051742.html

https://ria.ru/20241231/sud-1992176243.html

https://ria.ru/20250116/dagestan-1993965430.html

https://ria.ru/20241120/arest-1984823927.html

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Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, единая россия, благовещенский городской суд, генеральная прокуратура рф