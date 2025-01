https://ria.ru/20250120/ssha-1994242210.html

Процедура инаугурации президента США

Процедура инаугурации президента США - РИА Новости, 20.01.2025

Процедура инаугурации президента США

Инаугурация президента США, по данным исторической ассоциации Белого дома, считается одной из старинных традиций американской политической жизни и в нынешнем виде существует с 1841 года.

Инаугурация президента США, по данным исторической ассоциации Белого дома, считается одной из старинных традиций американской политической жизни и в нынешнем виде существует с 1841 года.Конституционные положения об инаугурации главы государства содержат только дату и слова присяги. Все остальное обусловлено традицией.Согласно 20-й поправке к Конституции США (1933), срок полномочий президента и вице-президента заканчивается в полдень 20 января. Тогда же начинаются сроки полномочий их преемников. Согласно традиции, инаугурация президента США никогда не назначается на воскресенье. Однако если 20 января выпадает на воскресенье, президент приносит присягу в частном порядке. Публичная же церемония проводится на следующий день. С 1901 года Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям (Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC) отвечает за планирование и проведение церемоний приведения к присяге и обеда по случаю инаугурации президента Соединенных Штатов в Капитолии США (Вашингтон). У западной стороны Капитолия возводят инаугурационную платформу, устанавливают сиденья для гостей и ограждения. Традиционно для мероприятия задействуют все пространство Национальной аллеи, которая простирается от Капитолия до мемориала Линкольну. Церемония инаугурации президента проходит по детально прописанной программе. Утром избранные президент и вице-президент вместе с членами своих семей посещают церковную службу. Уже много лет это происходит в епископальной церкви Святого Иоанна напротив Белого дома. После этого они едут в Белый дом, где уходящий президент устраивает для них традиционное чаепитие.Эта церемония обычно проходит в Зеленой или Красной комнате, в ней могут участвовать избранные и уходящие вице-президенты, а также их супруги. После этого оба политика едут в одном президентском лимузине, но сидят на заднем сиденье в определенном порядке – уходящий глава государства – справа, а вступающий в должность – слева. Их супруги находятся в другом автомобиле. В третьей машине едут вице-президенты, а в четвертой – их супруги.Как только процессия достигает Капитолия, в полдень у его стен начинается церемония инаугурации. Ее первый официальный акт – приведения к присяге вице-президента. Он всегда приносит присягу первым, так как должен быть тот, кто займет пост президента, если с избранным главой государства что-то случится. Присягу президента по традиции принимает председатель Верховного суда США (главный судья Соединенных Штатов) в присутствии электората, который выбрал президента, в качестве свидетелей выступают бывшие и действующие члены Конгресса, судьи Верховного суда, дипломаты и другие высокопоставленные лица. Таким образом, присутствуют все три ветви федеральной власти и общество. Избранный президент кладет левую руку на семейную Библию, которую по традиции держит первая леди, поднимает правую руку и произносит текст присяги из 35 слов в соответствии с 1-й главой 2-й статьи Конституции США: "Я торжественно клянусь (или подтверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы охранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов". Это обещание символизирует мирную передачу власти.Затем оркестр морской пехоты США исполняет "Президентский марш" (Hail to the Chief), а президентская салютная батарея дает 21 залп орудийного салюта. После присяги президент произносит свою инаугурационную речь. В ней новый глава исполнительной власти впервые напрямую объявляет американскому народу свою программу действий на четыре года. Затем звучит гимн США "Знамя, усыпанное звездами" (1814), его исполняет известный певец или певица. После этого произносится клятва верности (1892) флагу Соединенных Штатов и республике, которую он символизирует, священник произносит благословение, звезды эстрады поют патриотические песни. Далее новый президент провожает предшественника через восточный портал Капитолия, где на ступенях выстроен почетный караул и присутствуют члены Объединенного комитета Конгресса по проведению инаугурационных торжеств. В январе 2021 года Дональд Трамп стал первым президентом со времен Эндрю Джонсона в 1869 году, который пропустил инаугурацию своего преемника Джо Байдена. Согласно давней традиции, в ящике президентского стола в Овальном кабинете уходящий президент оставляет преемнику личную записку, содержание которой не раскрывается. Тот прочитает ее, когда вступит в должность. После прощания президент и члены Конгресса перемещаются внутрь Капитолия для неформального общения за торжественным обедом.Далее президент и вице-президент направляются к ступеням восточной части Капитолия, где проводят смотр войск, а затем возглавляют шествие церемониальных военных полков, групп граждан, марширующих оркестров и платформ по Пенсильвания-авеню к Белому дому. Затем президент, вице-президент, их супруги и особые гости наблюдают за инаугурационным парадом, который проходит перед трибуной для президентских смотров.Вечером проходят несколько "официальных" и "неофициальных" балов. Завершается день инаугурации грандиозным фейерверком над Белым домом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

