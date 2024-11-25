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В США начали строить сцену для инаугурации Трампа - РИА Новости, 25.11.2024
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22:33 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/kapitolij-1985675999.html
В США начали строить сцену для инаугурации Трампа
В США начали строить сцену для инаугурации Трампа - РИА Новости, 25.11.2024
В США начали строить сцену для инаугурации Трампа
Сцену для инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:33
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в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Сцену для инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. На западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии, заметно присутствие большого количества рабочих. Для мероприятия традиционно задействуют все пространство Национальной аллеи, которая простирается от Капитолия до мемориала Линкольну. Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США начали строить сцену для инаугурации Трампа

У Капитолия начали строить сцену для инаугурации Трампа 20 января

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Сцену для инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.
На западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии, заметно присутствие большого количества рабочих. Для мероприятия традиционно задействуют все пространство Национальной аллеи, которая простирается от Капитолия до мемориала Линкольну.
Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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