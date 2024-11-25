https://ria.ru/20241125/kapitolij-1985675999.html

В США начали строить сцену для инаугурации Трампа

В США начали строить сцену для инаугурации Трампа - РИА Новости, 25.11.2024

В США начали строить сцену для инаугурации Трампа

Сцену для инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T22:33

2024-11-25T22:33

2024-11-25T22:33

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Сцену для инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа начали строить у Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. На западной стороне Капитолийского холма возводят части конструкции, на которой разместятся гости и участники церемонии, заметно присутствие большого количества рабочих. Для мероприятия традиционно задействуют все пространство Национальной аллеи, которая простирается от Капитолия до мемориала Линкольну. Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп