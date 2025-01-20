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Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г - РИА Новости, 20.01.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:29 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/sinergiya-1994634993.html
Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г
Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г - РИА Новости, 20.01.2025
Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г
Резиденты технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе планируют в 2025 году модернизировать и увеличить производства, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:29:00+03:00
2025-01-20T15:29:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
узбекистан
казахстан
синергия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Резиденты технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе планируют в 2025 году модернизировать и увеличить производства, сообщает Фонд развития Югры. "Резидент промышленного технопарка "Синергия" ИП Владимир Бакин, занимающийся обработкой древесины, производством изделий из дерева, а также строительных материалов для обустройства пешеходных дорожек, придомовых территорий и другой инфраструктуры, по итогам 2024 года вышел на экспорт доски в Узбекистан и Казахстан. В 2025 году предприниматель выводит на рынок продукцию глубокой обработки (вагонка, имитация бруса, доска пола) за счет запуска модернизации лесопильного производства", - говорится в сообщении. Уточняется, что открытие новой линейки продукции стало возможно благодаря льготному займу в размере 64,1 миллиона рублей Фонда развития Югры, за счет этих средств приобретено оборудование, производственная мощность пиломатериалов хвойных пород, поставляемых для экспорта, увеличена до 24 тысяч кубометров в год. Также резидент технопарка компания ООО "СИП" планирует увеличить объем производства и продолжить модернизацию производства газобетонных блоков, что увеличит производство до 1 тысячи кубических метров в месяц готовой продукции. Промышленный технопарк "Синергия" – это площадка с объектами промышленной, складской, офисной недвижимости, обеспеченная современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Расположен в одном из крупнейших промышленных районов Нягани и площадью более 10 тысяч квадратных метров. Технопарк создает комфортные условия для ведения резидентами деятельности по производству товаров с использованием современных технологий.
https://ria.ru/20250117/firma-1994287767.html
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ханты-мансийский автономный округ, узбекистан, казахстан, синергия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Узбекистан, Казахстан, Синергия
Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г

Резиденты технопарка "Синергия" в Югре планируют модернизировать производство

© iStock.com / opoljaДеловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© iStock.com / opolja
Деловое рукопожатие. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Резиденты технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе планируют в 2025 году модернизировать и увеличить производства, сообщает Фонд развития Югры.
"Резидент промышленного технопарка "Синергия" ИП Владимир Бакин, занимающийся обработкой древесины, производством изделий из дерева, а также строительных материалов для обустройства пешеходных дорожек, придомовых территорий и другой инфраструктуры, по итогам 2024 года вышел на экспорт доски в Узбекистан и Казахстан. В 2025 году предприниматель выводит на рынок продукцию глубокой обработки (вагонка, имитация бруса, доска пола) за счет запуска модернизации лесопильного производства", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что открытие новой линейки продукции стало возможно благодаря льготному займу в размере 64,1 миллиона рублей Фонда развития Югры, за счет этих средств приобретено оборудование, производственная мощность пиломатериалов хвойных пород, поставляемых для экспорта, увеличена до 24 тысяч кубометров в год.
Также резидент технопарка компания ООО "СИП" планирует увеличить объем производства и продолжить модернизацию производства газобетонных блоков, что увеличит производство до 1 тысячи кубических метров в месяц готовой продукции.
Промышленный технопарк "Синергия" – это площадка с объектами промышленной, складской, офисной недвижимости, обеспеченная современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Расположен в одном из крупнейших промышленных районов Нягани и площадью более 10 тысяч квадратных метров. Технопарк создает комфортные условия для ведения резидентами деятельности по производству товаров с использованием современных технологий.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округУзбекистанКазахстанСинергия
 
 
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