https://ria.ru/20250120/sinergiya-1994634993.html

Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г

Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г - РИА Новости, 20.01.2025

Резиденты технопарка "Синергия" в Югре модернизируют производство в 2025 г

Резиденты технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе планируют в 2025 году модернизировать и увеличить производства, сообщает Фонд развития... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:29:00+03:00

2025-01-20T15:29:00+03:00

2025-01-20T15:29:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

узбекистан

казахстан

синергия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960092057_0:249:3113:2000_1920x0_80_0_0_9b10ebade8fbba25e0c52b4e50334874.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Резиденты технопарка "Синергия" в Ханты-Мансийском автономном округе планируют в 2025 году модернизировать и увеличить производства, сообщает Фонд развития Югры. "Резидент промышленного технопарка "Синергия" ИП Владимир Бакин, занимающийся обработкой древесины, производством изделий из дерева, а также строительных материалов для обустройства пешеходных дорожек, придомовых территорий и другой инфраструктуры, по итогам 2024 года вышел на экспорт доски в Узбекистан и Казахстан. В 2025 году предприниматель выводит на рынок продукцию глубокой обработки (вагонка, имитация бруса, доска пола) за счет запуска модернизации лесопильного производства", - говорится в сообщении. Уточняется, что открытие новой линейки продукции стало возможно благодаря льготному займу в размере 64,1 миллиона рублей Фонда развития Югры, за счет этих средств приобретено оборудование, производственная мощность пиломатериалов хвойных пород, поставляемых для экспорта, увеличена до 24 тысяч кубометров в год. Также резидент технопарка компания ООО "СИП" планирует увеличить объем производства и продолжить модернизацию производства газобетонных блоков, что увеличит производство до 1 тысячи кубических метров в месяц готовой продукции. Промышленный технопарк "Синергия" – это площадка с объектами промышленной, складской, офисной недвижимости, обеспеченная современной инженерной и транспортной инфраструктурой. Расположен в одном из крупнейших промышленных районов Нягани и площадью более 10 тысяч квадратных метров. Технопарк создает комфортные условия для ведения резидентами деятельности по производству товаров с использованием современных технологий.

https://ria.ru/20250117/firma-1994287767.html

https://ria.ru/20250117/yugra-1994181931.html

ханты-мансийский автономный округ

узбекистан

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ханты-мансийский автономный округ, узбекистан, казахстан, синергия