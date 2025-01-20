https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html

Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 20.01.2025

Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:34:00+03:00

2025-01-20T08:34:00+03:00

2025-01-20T08:34:00+03:00

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boeing 737-800

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БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Гейдар Алиев". "Капитан воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев". Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20241228/samolet-1991858762.html

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Ольга Фомченкова

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