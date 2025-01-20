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Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 20.01.2025
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Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 20.01.2025
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:34:00+03:00
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БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Гейдар Алиев". "Капитан воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев". Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
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в мире, дубай, москва, баку, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800
В мире, Дубай, Москва, Баку, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку

Летевший из Москвы в Дубай борт "Аэрофлота" сел в Баку из-за состояния пассажира

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку
Здание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Здание Международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Гейдар Алиев".
"Капитан воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев". Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
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Самолет Дубай — Москва вынужденно сел в Баку из-за дебошира
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В миреДубайМоскваБакуАэрофлотШереметьево (аэропорт)Boeing 737-800
 
 
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