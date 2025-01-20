https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку - РИА Новости, 20.01.2025
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:34:00+03:00
2025-01-20T08:34:00+03:00
2025-01-20T08:34:00+03:00
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БАКУ, 20 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва – Дубай, запросил вынужденную посадку в Баку из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Гейдар Алиев". "Капитан воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в международном аэропорту "Гейдар Алиев". Причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени (05:27 мск)", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дубай, москва, баку, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800
В мире, Дубай, Москва, Баку, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800
Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку в Баку
Летевший из Москвы в Дубай борт "Аэрофлота" сел в Баку из-за состояния пассажира