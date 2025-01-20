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Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН - РИА Новости, 20.01.2025
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02:54 20.01.2025 (обновлено: 04:43 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/rossija-1994532844.html
Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН
Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН - РИА Новости, 20.01.2025
Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН
Россия занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24) после Китая и США, следует из анализа ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:54:00+03:00
2025-01-20T04:43:00+03:00
китай
сша
россия
российская академия наук
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24) после Китая и США, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года. Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась в 2021 году. "Россия в категории военного судостроения сохранила за собой привычное 3-е место, увеличив показатель с 11 084 баллов в предыдущем периоде до 12 516 в нынешнем. В ближайшие годы темпы военного судостроения в РФ, вероятно, существенно не сократятся", - говорится в анализе ИМЭМО РАН. Что касается лидеров кораблестроения, то Китай по-прежнему на первом месте, набрав по итогам 2023 года в этой категории 17 025 баллов (21 212 в 2022 году). Хотя в 2023 году в КНР построили больше военных кораблей, 20 против 17 в 2022 году, но их суммарное стандартное водоизмещение оказалось заметно меньше – 70 тысяч тонн против 103 тысяч тонн (в 2022 году). США, набравшие по итогам 2023 года в этой категории 15 461 балл (15 598 за 2022 году), также построили больше военных кораблей, 17 против 14 годом ранее, но тоже меньшим водоизмещением – 66 тысяч тонн против 71 тысячи тонн в 2022 году. "Вероятно, США находятся у пика нынешних возможностей своего кораблестроения и в 2024–2025 годах вряд ли смогут строить существенно больше. Тогда как в Китае, по-видимому, разворачивается серийное строительство атомных подводных лодок, что может принести этой стране дополнительные очки. Здесь также надо учитывать ожидаемый ввод в строй в 2025 году китайского и американского авианосцев. Это большой тоннаж и, если они войдут в строй не в один и тот же год, то это вызовет противоположные колебания индексов у этих стран в течение ближайших двух лет", - говорится в анализе.
https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html
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китай, сша, россия, российская академия наук, безопасность
Китай, США, Россия, Российская академия наук, Безопасность
Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН

РАН: Россия занимает третье место в мире в области военного кораблестроения

© Фото : Объединенная судостроительная корпорацияНа судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал флота Исаков"
На судостроительном заводе ОСК Северная верфь спустили на воду фрегат Адмирал флота Исаков - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Объединенная судостроительная корпорация
На судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал флота Исаков". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24) после Китая и США, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.
Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась в 2021 году.
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Российский флот пополняется кораблями с современным оружием, заявил Путин
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"Россия в категории военного судостроения сохранила за собой привычное 3-е место, увеличив показатель с 11 084 баллов в предыдущем периоде до 12 516 в нынешнем. В ближайшие годы темпы военного судостроения в РФ, вероятно, существенно не сократятся", - говорится в анализе ИМЭМО РАН.
Что касается лидеров кораблестроения, то Китай по-прежнему на первом месте, набрав по итогам 2023 года в этой категории 17 025 баллов (21 212 в 2022 году). Хотя в 2023 году в КНР построили больше военных кораблей, 20 против 17 в 2022 году, но их суммарное стандартное водоизмещение оказалось заметно меньше – 70 тысяч тонн против 103 тысяч тонн (в 2022 году).
США, набравшие по итогам 2023 года в этой категории 15 461 балл (15 598 за 2022 году), также построили больше военных кораблей, 17 против 14 годом ранее, но тоже меньшим водоизмещением – 66 тысяч тонн против 71 тысячи тонн в 2022 году.
"Вероятно, США находятся у пика нынешних возможностей своего кораблестроения и в 2024–2025 годах вряд ли смогут строить существенно больше. Тогда как в Китае, по-видимому, разворачивается серийное строительство атомных подводных лодок, что может принести этой стране дополнительные очки. Здесь также надо учитывать ожидаемый ввод в строй в 2025 году китайского и американского авианосцев. Это большой тоннаж и, если они войдут в строй не в один и тот же год, то это вызовет противоположные колебания индексов у этих стран в течение ближайших двух лет", - говорится в анализе.
Базовый тральщик Ядрин на учениях Северного флота в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Россия занимает третье место в рейтинге ведущих военно-морских держав
13 января, 04:34
 
КитайСШАРоссияРоссийская академия наукБезопасность
 
 
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