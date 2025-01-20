Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН
РАН: Россия занимает третье место в мире в области военного кораблестроения
© Фото : Объединенная судостроительная корпорацияНа судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал флота Исаков"
На судостроительном заводе ОСК "Северная верфь" спустили на воду фрегат "Адмирал флота Исаков". Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24) после Китая и США, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года.
Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась в 2021 году.
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"Россия в категории военного судостроения сохранила за собой привычное 3-е место, увеличив показатель с 11 084 баллов в предыдущем периоде до 12 516 в нынешнем. В ближайшие годы темпы военного судостроения в РФ, вероятно, существенно не сократятся", - говорится в анализе ИМЭМО РАН.
Что касается лидеров кораблестроения, то Китай по-прежнему на первом месте, набрав по итогам 2023 года в этой категории 17 025 баллов (21 212 в 2022 году). Хотя в 2023 году в КНР построили больше военных кораблей, 20 против 17 в 2022 году, но их суммарное стандартное водоизмещение оказалось заметно меньше – 70 тысяч тонн против 103 тысяч тонн (в 2022 году).
США, набравшие по итогам 2023 года в этой категории 15 461 балл (15 598 за 2022 году), также построили больше военных кораблей, 17 против 14 годом ранее, но тоже меньшим водоизмещением – 66 тысяч тонн против 71 тысячи тонн в 2022 году.
"Вероятно, США находятся у пика нынешних возможностей своего кораблестроения и в 2024–2025 годах вряд ли смогут строить существенно больше. Тогда как в Китае, по-видимому, разворачивается серийное строительство атомных подводных лодок, что может принести этой стране дополнительные очки. Здесь также надо учитывать ожидаемый ввод в строй в 2025 году китайского и американского авианосцев. Это большой тоннаж и, если они войдут в строй не в один и тот же год, то это вызовет противоположные колебания индексов у этих стран в течение ближайших двух лет", - говорится в анализе.