https://ria.ru/20250120/rossija-1994532844.html

Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН

Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН - РИА Новости, 20.01.2025

Россия занимает третье место в военном кораблестроении, заявили в РАН

Россия занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24) после Китая и США, следует из анализа ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:54:00+03:00

2025-01-20T02:54:00+03:00

2025-01-20T04:43:00+03:00

китай

сша

россия

российская академия наук

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия занимает третье место в мировом военном кораблестроении (индекс военно-морского флота (ИВФ-24) после Китая и США, следует из анализа ИМЭМО РАН, сделанного по итогам 2024 года. Анализ "Морские державы 2024, индексы ИМЭМО РАН" продолжает серию ежегодных оценок морских потенциалов 100 стран, публикация которых началась в 2021 году. "Россия в категории военного судостроения сохранила за собой привычное 3-е место, увеличив показатель с 11 084 баллов в предыдущем периоде до 12 516 в нынешнем. В ближайшие годы темпы военного судостроения в РФ, вероятно, существенно не сократятся", - говорится в анализе ИМЭМО РАН. Что касается лидеров кораблестроения, то Китай по-прежнему на первом месте, набрав по итогам 2023 года в этой категории 17 025 баллов (21 212 в 2022 году). Хотя в 2023 году в КНР построили больше военных кораблей, 20 против 17 в 2022 году, но их суммарное стандартное водоизмещение оказалось заметно меньше – 70 тысяч тонн против 103 тысяч тонн (в 2022 году). США, набравшие по итогам 2023 года в этой категории 15 461 балл (15 598 за 2022 году), также построили больше военных кораблей, 17 против 14 годом ранее, но тоже меньшим водоизмещением – 66 тысяч тонн против 71 тысячи тонн в 2022 году. "Вероятно, США находятся у пика нынешних возможностей своего кораблестроения и в 2024–2025 годах вряд ли смогут строить существенно больше. Тогда как в Китае, по-видимому, разворачивается серийное строительство атомных подводных лодок, что может принести этой стране дополнительные очки. Здесь также надо учитывать ожидаемый ввод в строй в 2025 году китайского и американского авианосцев. Это большой тоннаж и, если они войдут в строй не в один и тот же год, то это вызовет противоположные колебания индексов у этих стран в течение ближайших двух лет", - говорится в анализе.

https://ria.ru/20240626/putin-1955716506.html

https://ria.ru/20250113/rossija-1993403432.html

китай

сша

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, россия, российская академия наук, безопасность