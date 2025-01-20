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ВС России выбили противника из Котлино на западе ДНР, сообщил Рогов
ВС России выбили противника из Котлино на западе ДНР, сообщил Рогов - РИА Новости, 20.01.2025
ВС России выбили противника из Котлино на западе ДНР, сообщил Рогов
Российские войска выбили противника из Котлино юго-западней Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, заканчивается зачистка села, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:42:00+03:00
2025-01-20T11:42:00+03:00
2025-01-20T11:42:00+03:00
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владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Российские войска выбили противника из Котлино юго-западней Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, заканчивается зачистка села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что ВС РФ вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. "Наши войска выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка его северной части", - сказал Рогов. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск, россия, покровск, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Россия, Покровск, Владимир Рогов, Безопасность
ВС России выбили противника из Котлино на западе ДНР, сообщил Рогов
Рогов: ВС России выбили противника из Котлино юго-западней Красноармейска