https://ria.ru/20250120/putin-1994651759.html

Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине

Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине - РИА Новости, 20.01.2025

Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине

Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:51:00+03:00

2025-01-20T16:51:00+03:00

2025-01-20T17:10:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

совет федерации рф

заседание совбеза рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил президент России Владимир Путин."Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, что целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Путин также отметил, что Россия будет бороться за интересы своего народа. "В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", - заключил президент.

https://ria.ru/20250120/dugin-1994617674.html

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украина, россия, владимир путин, совет федерации рф, заседание совбеза рф