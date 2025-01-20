https://ria.ru/20250120/putin-1994651759.html
Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине
Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине
Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T16:51:00+03:00
2025-01-20T16:51:00+03:00
2025-01-20T17:10:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
совет федерации рф
заседание совбеза рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил президент России Владимир Путин."Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, что целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Путин также отметил, что Россия будет бороться за интересы своего народа. "В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", - заключил президент.
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украина, россия, владимир путин, совет федерации рф, заседание совбеза рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Заседание Совбеза РФ
Путин указал на необходимость заключения долгосрочного мира на Украине
Путин заявил, что на Украине нужно не перемирие, а долгосрочный мир
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Целью украинского урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир, заявил президент России Владимир Путин.
"Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, что целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин также отметил, что Россия будет бороться за интересы своего народа. "В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", - заключил президент.