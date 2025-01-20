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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 20.01.2025
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:48:00+03:00
2025-01-20T08:48:00+03:00
2025-01-20T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в понедельник глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Лысак: в Днепропетровской области взрывами повреждено промышленное предприятие