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Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США - РИА Новости, 20.01.2025
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США
Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:45:00+03:00
2025-01-20T14:45:00+03:00
2025-01-20T15:54:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Я могу сообщить, что Евросоюз будет представлять посол ЕС в США", - сказала она. Пиньо также пояснила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Трампом, но намерена наладить с ним контакт "как можно скорее". "Пока никаких конкретных дат нет", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов. Ранее Пиньо сообщала, что Фон дер Ляйен не едет на инаугурацию Трампа, поскольку не получала приглашения.
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в мире, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США
Глава ЕК фон дер Ляйен хочет организовать встречу с Трампом