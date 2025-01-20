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Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США - РИА Новости, 20.01.2025
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14:45 20.01.2025 (обновлено: 15:54 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/posol-1994624477.html
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США - РИА Новости, 20.01.2025
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США
Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:45:00+03:00
2025-01-20T15:54:00+03:00
в мире
сша
брюссель
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Я могу сообщить, что Евросоюз будет представлять посол ЕС в США", - сказала она. Пиньо также пояснила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Трампом, но намерена наладить с ним контакт "как можно скорее". "Пока никаких конкретных дат нет", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов. Ранее Пиньо сообщала, что Фон дер Ляйен не едет на инаугурацию Трампа, поскольку не получала приглашения.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html
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в мире, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США

Глава ЕК фон дер Ляйен хочет организовать встречу с Трампом

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Я могу сообщить, что Евросоюз будет представлять посол ЕС в США", - сказала она.
Пиньо также пояснила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Трампом, но намерена наладить с ним контакт "как можно скорее".
"Пока никаких конкретных дат нет", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Пиньо сообщала, что Фон дер Ляйен не едет на инаугурацию Трампа, поскольку не получала приглашения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Трамп придет — Европу убьет
12 декабря 2024, 08:00
 
В миреСШАБрюссельДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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