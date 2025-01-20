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Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США

Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США - РИА Новости, 20.01.2025

Евросоюз на инаугурации Трампа будет представлять посол ЕС в США

Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:45:00+03:00

2025-01-20T14:45:00+03:00

2025-01-20T15:54:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Посол ЕС в США будет представлять Евросоюз на инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. "Я могу сообщить, что Евросоюз будет представлять посол ЕС в США", - сказала она. Пиньо также пояснила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не имеет каких-либо назначенных встреч с Трампом, но намерена наладить с ним контакт "как можно скорее". "Пока никаких конкретных дат нет", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов. Ранее Пиньо сообщала, что Фон дер Ляйен не едет на инаугурацию Трампа, поскольку не получала приглашения.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988701872.html

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в мире, сша, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия