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В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских - РИА Новости, 20.01.2025
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17:22 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/podrostok-1994661508.html
В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских
В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских - РИА Новости, 20.01.2025
В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских
Временное психическое расстройство выявлено у подростка из Дагестана, которого обвиняют в нападении на полицейских с ножом, из-за чего он может быть направлен... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:22:00+03:00
2025-01-20T17:22:00+03:00
происшествия
россия
сергокалинский район
республика дагестан
су ск по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 20 янв — РИА Новости. Временное психическое расстройство выявлено у подростка из Дагестана, которого обвиняют в нападении на полицейских с ножом, из-за чего он может быть направлен на принудительное лечение, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее СУ СК РФ по республике сообщало, что ночью 6 мая 2024 года в Сергокалинском районе Дагестана сотрудники патрульно-постовой службы на служебном автомобиле везли 16-летнего парня в отдел за совершение административного правонарушения. Около ОМВД подросток достал нож и нанес несколько ударов двум полицейским. Одному сотруднику был причинен лёгкий вред здоровью. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего местного жителя в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)… Согласно заключению комиссии экспертов, у обвиняемого в настоящее время имеется временное психическое расстройство, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера", – говорится в сообщении.
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происшествия, россия, сергокалинский район, республика дагестан, су ск по республике дагестан
Происшествия, Россия, Сергокалинский район, Республика Дагестан, СУ СК по республике Дагестан
В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских

В Дагестане у напавшего на полицейских подростка нашли психическое расстройство

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД Дагестана
Автомобиль МВД Дагестана - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / NewsTeam
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Автомобиль МВД Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 янв — РИА Новости. Временное психическое расстройство выявлено у подростка из Дагестана, которого обвиняют в нападении на полицейских с ножом, из-за чего он может быть направлен на принудительное лечение, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее СУ СК РФ по республике сообщало, что ночью 6 мая 2024 года в Сергокалинском районе Дагестана сотрудники патрульно-постовой службы на служебном автомобиле везли 16-летнего парня в отдел за совершение административного правонарушения. Около ОМВД подросток достал нож и нанес несколько ударов двум полицейским. Одному сотруднику был причинен лёгкий вред здоровью.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего местного жителя в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)… Согласно заключению комиссии экспертов, у обвиняемого в настоящее время имеется временное психическое расстройство, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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ПроисшествияРоссияСергокалинский районРеспублика ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
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