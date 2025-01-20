В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских
В Дагестане у напавшего на полицейских подростка нашли психическое расстройство
Автомобиль МВД Дагестана. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 20 янв — РИА Новости. Временное психическое расстройство выявлено у подростка из Дагестана, которого обвиняют в нападении на полицейских с ножом, из-за чего он может быть направлен на принудительное лечение, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее СУ СК РФ по республике сообщало, что ночью 6 мая 2024 года в Сергокалинском районе Дагестана сотрудники патрульно-постовой службы на служебном автомобиле везли 16-летнего парня в отдел за совершение административного правонарушения. Около ОМВД подросток достал нож и нанес несколько ударов двум полицейским. Одному сотруднику был причинен лёгкий вред здоровью.
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего местного жителя в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)… Согласно заключению комиссии экспертов, у обвиняемого в настоящее время имеется временное психическое расстройство, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера", – говорится в сообщении.
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