https://ria.ru/20250120/podrostok-1994661508.html

В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских

В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских - РИА Новости, 20.01.2025

В Дагестане завершили следствие по делу о нападении на полицейских

Временное психическое расстройство выявлено у подростка из Дагестана, которого обвиняют в нападении на полицейских с ножом, из-за чего он может быть направлен... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:22:00+03:00

2025-01-20T17:22:00+03:00

2025-01-20T17:22:00+03:00

происшествия

россия

сергокалинский район

республика дагестан

су ск по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 20 янв — РИА Новости. Временное психическое расстройство выявлено у подростка из Дагестана, которого обвиняют в нападении на полицейских с ножом, из-за чего он может быть направлен на принудительное лечение, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее СУ СК РФ по республике сообщало, что ночью 6 мая 2024 года в Сергокалинском районе Дагестана сотрудники патрульно-постовой службы на служебном автомобиле везли 16-летнего парня в отдел за совершение административного правонарушения. Около ОМВД подросток достал нож и нанес несколько ударов двум полицейским. Одному сотруднику был причинен лёгкий вред здоровью. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего местного жителя в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ)… Согласно заключению комиссии экспертов, у обвиняемого в настоящее время имеется временное психическое расстройство, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250117/skoraya-1994132931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сергокалинский район, республика дагестан, су ск по республике дагестан