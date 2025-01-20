https://ria.ru/20250120/platina-1994533016.html

ЕС увеличил импорт платины из России

ЕС увеличил импорт платины из России - РИА Новости, 20.01.2025

ЕС увеличил импорт платины из России

Ноябрьский импорт Евросоюзом платины из России вырос почти на треть, до максимальных значений с марта 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ноябрьский импорт Евросоюзом платины из России вырос почти на треть, до максимальных значений с марта 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. ЕС в ноябре прошлого года приобрел у России платины, а именно палладия в необработанном виде или в форме порошка, на 43,4 миллиона евро. Это на 30% больше, чем в октябре и на 35% больше, чем в ноябре 2023 года. Такой показатель стал максимальным с марта 2024 года. Суммарно за одиннадцать месяцев 2024 года союз импортировал российского необработанного палладия на 344,8 миллиона евро - на 40% меньше, чем год назад. При этом по итогам ноября Россия стала второй по поставкам необработанного палладия. Лидером оказалась ЮАР с 88,4 миллиона евро. В пятерку также вошли США (6,9 миллиона), Великобритания (6,5 миллиона) и Южная Корея (5,8 миллиона). Следом расположились Швейцария (3,4 миллиона), Япония (622 тысячи), Тайвань (315 тысяч), Египет (232 тысячи), а также Таиланд, Турция и Норвегия.

https://ria.ru/20250118/evrosoyuz-1994347104.html

https://ria.ru/20250116/indiya-1993942007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, юар, сша, евростат, евросоюз, санкции в отношении россии