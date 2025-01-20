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ЕС увеличил импорт платины из России - РИА Новости, 20.01.2025
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02:55 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/platina-1994533016.html
ЕС увеличил импорт платины из России
ЕС увеличил импорт платины из России - РИА Новости, 20.01.2025
ЕС увеличил импорт платины из России
Ноябрьский импорт Евросоюзом платины из России вырос почти на треть, до максимальных значений с марта 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ноябрьский импорт Евросоюзом платины из России вырос почти на треть, до максимальных значений с марта 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. ЕС в ноябре прошлого года приобрел у России платины, а именно палладия в необработанном виде или в форме порошка, на 43,4 миллиона евро. Это на 30% больше, чем в октябре и на 35% больше, чем в ноябре 2023 года. Такой показатель стал максимальным с марта 2024 года. Суммарно за одиннадцать месяцев 2024 года союз импортировал российского необработанного палладия на 344,8 миллиона евро - на 40% меньше, чем год назад. При этом по итогам ноября Россия стала второй по поставкам необработанного палладия. Лидером оказалась ЮАР с 88,4 миллиона евро. В пятерку также вошли США (6,9 миллиона), Великобритания (6,5 миллиона) и Южная Корея (5,8 миллиона). Следом расположились Швейцария (3,4 миллиона), Япония (622 тысячи), Тайвань (315 тысяч), Египет (232 тысячи), а также Таиланд, Турция и Норвегия.
https://ria.ru/20250118/evrosoyuz-1994347104.html
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экономика, россия, юар, сша, евростат, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, ЮАР, США, Евростат, Евросоюз, Санкции в отношении России
ЕС увеличил импорт платины из России

ЕС в ноябре на треть нарастил покупки платины у России до максимума с марта

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины
Готовые маркированные слитки платины - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Готовые маркированные слитки платины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ноябрьский импорт Евросоюзом платины из России вырос почти на треть, до максимальных значений с марта 2024 года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
ЕС в ноябре прошлого года приобрел у России платины, а именно палладия в необработанном виде или в форме порошка, на 43,4 миллиона евро. Это на 30% больше, чем в октябре и на 35% больше, чем в ноябре 2023 года. Такой показатель стал максимальным с марта 2024 года.
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18 января, 10:50
Суммарно за одиннадцать месяцев 2024 года союз импортировал российского необработанного палладия на 344,8 миллиона евро - на 40% меньше, чем год назад.
При этом по итогам ноября Россия стала второй по поставкам необработанного палладия. Лидером оказалась ЮАР с 88,4 миллиона евро.
В пятерку также вошли США (6,9 миллиона), Великобритания (6,5 миллиона) и Южная Корея (5,8 миллиона). Следом расположились Швейцария (3,4 миллиона), Япония (622 тысячи), Тайвань (315 тысяч), Египет (232 тысячи), а также Таиланд, Турция и Норвегия.
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