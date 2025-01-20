Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов
Днем осведомленности о пингвинах отмечают в мире 20 января
Папуанские пингвины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Хотя они кажутся неловкими на суше, в воде эти птицы превращаются в крутых пловцов-экстремалов. Двадцатое января — Международный день осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Поэтому приводим 20 любопытных фактов об этих милых, но порой агрессивных, неуклюжих, однако очень умных пернатых. А также — уникальные кадры фоторепортеров РИА Новости.
1. Вместо полета — подводные трюки
Пингвины в Московском зоопарке
Пингвины не умеют летать, зато они превосходные пловцы. Благодаря уникальной аэродинамической форме тела и мощным ластам эти увальни способны развивать под водой скорость до 30 километров в час!
2. Императорские пингвины — крутые экстремалы
Императорские пингвины
Эти крупные птицы обитают в Антарктиде, где температура может опускаться ниже минус 50 градусов. Чтобы выжить в таких условиях, императорские пингвины сбиваются в группы и согревают друг друга теплом своих тел.
3. Любовь через танцы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВ Московском зоопарке появились птенцы пингвинов Гумбольдта
В Московском зоопарке появились птенцы пингвинов Гумбольдта
Во время брачного сезона самцы устраивают целые спектакли, чтобы привлечь внимание избранниц. Они танцуют, хлопают крыльями и даже преподносят им камушки в качестве подарков.
4. Моногамия
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкКоролевские пингвины в Лоро-парке (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Королевские пингвины в Лоро-парке (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Эти птицы — настоящие однолюбы. Большинство из них образуют пары на всю жизнь.
5. Заботливые родители
Пингвин папуа на гнездовье
После того как самка отложит яйцо, она передает его самцу. Тот бережно носит его на своих лапах и укрывает густым пухом живота. Это позволяет яйцу оставаться теплым и защищенным от холода и ветра.
6. Киднеппинг у императорских пингвинов
Пингвин с птенцом в Антарктиде
Если у самки погибает детеныш, она может похитить чужого. Это довольно необычное поведение для пингвинов, но помогает продлить потомство и выжить в суровых условиях.
7. Голодовка родителей
Хохлатые пингвины
Во время выращивания птенцов родители могут голодать до двух месяцев, чтобы кормить своего малыша.
8. Шагающие солдаты
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПингвины Гумбольдта в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"
Пингвины Гумбольдта в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"
Если вы когда-нибудь видели, как пингвины передвигаются, то наверняка заметили, что это довольно забавно. Их походка напоминает марш солдатиков, благодаря чему они стали героями множества мультфильмов и кинолент.
9. Солнечные ванны
Пингвины. Антарктида
Пингвины любят принимать солнечные ванны. Загорая, они согреваются и высушивают свои перья.
10. Эволюция крыльев
Пингвины Гумбольдта в Красноярском зоопарке
Крылья нелетающих птиц за миллионы лет эволюции превратились в ласты. Эти органы позволяют им эффективно маневрировать под водой и охотиться на рыбу и других морских существ.
11. Сон на ходу
Пингвин на острове Ватерлоо в Антарктиде
Пингвины могут спать стоя! Это помогает им экономить энергию и сохранять тепло, особенно в холодных условиях Антарктиды.
12. Живут в колониях
Стая пингвинов в Антарктиде
Пингвины предпочитают жить в больших колониях, что обеспечивает им защиту и облегчает поиск пищи. В таких сообществах они могут делиться информацией о местах кормления и предупреждать друг друга об опасности. Некоторые виды охотятся совместно. Они работают в группах, чтобы увеличить шансы на успех, окружая и загоняя рыбу в ловушки. Это позволяет им доставать более крупную добычу и кормить потомство.
13. Полярные исследователи
Теплоход "Кооперация" у берегов Антарктиды
Некоторые пингвины совершают невероятные путешествия по ледяным пустыням Антарктиды в поисках пищи. Они могут преодолевать сотни километров, погружаясь в холодные воды и охотясь на рыбу и кальмаров.
14. Живут до 20 лет
Пингвины Гумбольдта в Красноярском зоопарке
В дикой природе средняя продолжительность жизни пингвинов составляет около 10-15 лет, однако некоторые виды могут дотягивать и до 20. Старейшины демонстрируют удивительные навыки адаптации.
15. Пингвины-хищники
© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкКоролевский пингвин готовится прыгнуть в воду в пингвинарии Лоро-парка (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Королевский пингвин готовится прыгнуть в воду в пингвинарии Лоро-парка (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Хоть пингвины и выглядят довольно безобидно, они на самом деле могут быть агрессивными и умелыми хищниками. Их рацион состоит из рыбы, кальмара и криля. Эти пернатые способны нырять на большие глубины и проводить под водой до 20 минут в поисках добычи.
16. Бешеная линька
Пингвины в Московском зоопарке
В отличие от других птиц, пингвины сбрасывают огромное количество перьев за раз, из-за чего не могут плавать и вынуждены оставаться на суше, пока не отрастут новые. Это делает их уязвимыми на некоторое время.
17. Воровство камней
Пингвин на острове Кинг-Джордж в Антарктиде
Пингвины некоторых видов крадут у соседей камни для строительства своих гнезд.
18. Специальная надглазная железа
Пингвин Гумбольдта
Пингвины обладают уникальной железой, которая отфильтровывает соленую воду из кровотока. Поскольку они глотают много морской воды во время охоты за рыбой, эта железа помогает им выделять соленую воду через клюв или чихание.
19. Космические колонии
Колония пингвинов
Колонии некоторых видов пингвинов в Антарктиде настолько велики, что их можно увидеть из космоса.
20. Бесстрашные милаши
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники экипажа исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" фотографируют антарктического пингвина на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Участники экипажа исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" фотографируют антарктического пингвина на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Людей пингвины практически не боятся и могут подпускать их близко, даже позволяя себя погладить.
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