https://ria.ru/20250120/pingviny-1994276215.html

Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов

Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов - РИА Новости, 20.01.2025

Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов

Хотя они кажутся неловкими на суше, в воде эти птицы превращаются в крутых пловцов-экстремалов. Двадцатое января — Международный день осведомленности о... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T16:06:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Хотя они кажутся неловкими на суше, в воде эти птицы превращаются в крутых пловцов-экстремалов. Двадцатое января — Международный день осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Поэтому приводим 20 любопытных фактов об этих милых, но порой агрессивных, неуклюжих, однако очень умных пернатых. А также — уникальные кадры фоторепортеров РИА Новости.1. Вместо полета — подводные трюкиПингвины не умеют летать, зато они превосходные пловцы. Благодаря уникальной аэродинамической форме тела и мощным ластам эти увальни способны развивать под водой скорость до 30 километров в час! 2. Императорские пингвины — крутые экстремалыЭти крупные птицы обитают в Антарктиде, где температура может опускаться ниже минус 50 градусов. Чтобы выжить в таких условиях, императорские пингвины сбиваются в группы и согревают друг друга теплом своих тел. 3. Любовь через танцыВо время брачного сезона самцы устраивают целые спектакли, чтобы привлечь внимание избранниц. Они танцуют, хлопают крыльями и даже преподносят им камушки в качестве подарков. 4. МоногамияЭти птицы — настоящие однолюбы. Большинство из них образуют пары на всю жизнь. 5. Заботливые родителиПосле того как самка отложит яйцо, она передает его самцу. Тот бережно носит его на своих лапах и укрывает густым пухом живота. Это позволяет яйцу оставаться теплым и защищенным от холода и ветра. 6. Киднеппинг у императорских пингвиновЕсли у самки погибает детеныш, она может похитить чужого. Это довольно необычное поведение для пингвинов, но помогает продлить потомство и выжить в суровых условиях.7. Голодовка родителейВо время выращивания птенцов родители могут голодать до двух месяцев, чтобы кормить своего малыша. 8. Шагающие солдатыЕсли вы когда-нибудь видели, как пингвины передвигаются, то наверняка заметили, что это довольно забавно. Их походка напоминает марш солдатиков, благодаря чему они стали героями множества мультфильмов и кинолент. 9. Солнечные ванны Пингвины любят принимать солнечные ванны. Загорая, они согреваются и высушивают свои перья.10. Эволюция крыльевКрылья нелетающих птиц за миллионы лет эволюции превратились в ласты. Эти органы позволяют им эффективно маневрировать под водой и охотиться на рыбу и других морских существ.11. Сон на ходуПингвины могут спать стоя! Это помогает им экономить энергию и сохранять тепло, особенно в холодных условиях Антарктиды.12. Живут в колонияхПингвины предпочитают жить в больших колониях, что обеспечивает им защиту и облегчает поиск пищи. В таких сообществах они могут делиться информацией о местах кормления и предупреждать друг друга об опасности. Некоторые виды охотятся совместно. Они работают в группах, чтобы увеличить шансы на успех, окружая и загоняя рыбу в ловушки. Это позволяет им доставать более крупную добычу и кормить потомство.13. Полярные исследователиНекоторые пингвины совершают невероятные путешествия по ледяным пустыням Антарктиды в поисках пищи. Они могут преодолевать сотни километров, погружаясь в холодные воды и охотясь на рыбу и кальмаров.14. Живут до 20 летВ дикой природе средняя продолжительность жизни пингвинов составляет около 10-15 лет, однако некоторые виды могут дотягивать и до 20. Старейшины демонстрируют удивительные навыки адаптации.15. Пингвины-хищникиХоть пингвины и выглядят довольно безобидно, они на самом деле могут быть агрессивными и умелыми хищниками. Их рацион состоит из рыбы, кальмара и криля. Эти пернатые способны нырять на большие глубины и проводить под водой до 20 минут в поисках добычи.16. Бешеная линькаВ отличие от других птиц, пингвины сбрасывают огромное количество перьев за раз, из-за чего не могут плавать и вынуждены оставаться на суше, пока не отрастут новые. Это делает их уязвимыми на некоторое время.17. Воровство камнейПингвины некоторых видов крадут у соседей камни для строительства своих гнезд.18. Специальная надглазная железаПингвины обладают уникальной железой, которая отфильтровывает соленую воду из кровотока. Поскольку они глотают много морской воды во время охоты за рыбой, эта железа помогает им выделять соленую воду через клюв или чихание.19. Космические колонииКолонии некоторых видов пингвинов в Антарктиде настолько велики, что их можно увидеть из космоса. 20. Бесстрашные милашиЛюдей пингвины практически не боятся и могут подпускать их близко, даже позволяя себя погладить.

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Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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