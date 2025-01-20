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Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов - РИА Новости, 20.01.2025
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Туризм
 
08:00 20.01.2025 (обновлено: 16:06 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/pingviny-1994276215.html
Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов
Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов - РИА Новости, 20.01.2025
Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов
Хотя они кажутся неловкими на суше, в воде эти птицы превращаются в крутых пловцов-экстремалов. Двадцатое января — Международный день осведомленности о... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:00:00+03:00
2025-01-20T16:06:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Хотя они кажутся неловкими на суше, в воде эти птицы превращаются в крутых пловцов-экстремалов. Двадцатое января — Международный день осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Поэтому приводим 20 любопытных фактов об этих милых, но порой агрессивных, неуклюжих, однако очень умных пернатых. А также — уникальные кадры фоторепортеров РИА Новости.1. Вместо полета — подводные трюкиПингвины не умеют летать, зато они превосходные пловцы. Благодаря уникальной аэродинамической форме тела и мощным ластам эти увальни способны развивать под водой скорость до 30 километров в час! 2. Императорские пингвины — крутые экстремалыЭти крупные птицы обитают в Антарктиде, где температура может опускаться ниже минус 50 градусов. Чтобы выжить в таких условиях, императорские пингвины сбиваются в группы и согревают друг друга теплом своих тел. 3. Любовь через танцыВо время брачного сезона самцы устраивают целые спектакли, чтобы привлечь внимание избранниц. Они танцуют, хлопают крыльями и даже преподносят им камушки в качестве подарков. 4. МоногамияЭти птицы — настоящие однолюбы. Большинство из них образуют пары на всю жизнь. 5. Заботливые родителиПосле того как самка отложит яйцо, она передает его самцу. Тот бережно носит его на своих лапах и укрывает густым пухом живота. Это позволяет яйцу оставаться теплым и защищенным от холода и ветра. 6. Киднеппинг у императорских пингвиновЕсли у самки погибает детеныш, она может похитить чужого. Это довольно необычное поведение для пингвинов, но помогает продлить потомство и выжить в суровых условиях.7. Голодовка родителейВо время выращивания птенцов родители могут голодать до двух месяцев, чтобы кормить своего малыша. 8. Шагающие солдатыЕсли вы когда-нибудь видели, как пингвины передвигаются, то наверняка заметили, что это довольно забавно. Их походка напоминает марш солдатиков, благодаря чему они стали героями множества мультфильмов и кинолент. 9. Солнечные ванны Пингвины любят принимать солнечные ванны. Загорая, они согреваются и высушивают свои перья.10. Эволюция крыльевКрылья нелетающих птиц за миллионы лет эволюции превратились в ласты. Эти органы позволяют им эффективно маневрировать под водой и охотиться на рыбу и других морских существ.11. Сон на ходуПингвины могут спать стоя! Это помогает им экономить энергию и сохранять тепло, особенно в холодных условиях Антарктиды.12. Живут в колонияхПингвины предпочитают жить в больших колониях, что обеспечивает им защиту и облегчает поиск пищи. В таких сообществах они могут делиться информацией о местах кормления и предупреждать друг друга об опасности. Некоторые виды охотятся совместно. Они работают в группах, чтобы увеличить шансы на успех, окружая и загоняя рыбу в ловушки. Это позволяет им доставать более крупную добычу и кормить потомство.13. Полярные исследователиНекоторые пингвины совершают невероятные путешествия по ледяным пустыням Антарктиды в поисках пищи. Они могут преодолевать сотни километров, погружаясь в холодные воды и охотясь на рыбу и кальмаров.14. Живут до 20 летВ дикой природе средняя продолжительность жизни пингвинов составляет около 10-15 лет, однако некоторые виды могут дотягивать и до 20. Старейшины демонстрируют удивительные навыки адаптации.15. Пингвины-хищникиХоть пингвины и выглядят довольно безобидно, они на самом деле могут быть агрессивными и умелыми хищниками. Их рацион состоит из рыбы, кальмара и криля. Эти пернатые способны нырять на большие глубины и проводить под водой до 20 минут в поисках добычи.16. Бешеная линькаВ отличие от других птиц, пингвины сбрасывают огромное количество перьев за раз, из-за чего не могут плавать и вынуждены оставаться на суше, пока не отрастут новые. Это делает их уязвимыми на некоторое время.17. Воровство камнейПингвины некоторых видов крадут у соседей камни для строительства своих гнезд.18. Специальная надглазная железаПингвины обладают уникальной железой, которая отфильтровывает соленую воду из кровотока. Поскольку они глотают много морской воды во время охоты за рыбой, эта железа помогает им выделять соленую воду через клюв или чихание.19. Космические колонииКолонии некоторых видов пингвинов в Антарктиде настолько велики, что их можно увидеть из космоса. 20. Бесстрашные милашиЛюдей пингвины практически не боятся и могут подпускать их близко, даже позволяя себя погладить.
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Гораздо умнее, чем кажутся: 20 фактов о тайной жизни пингвинов

Днем осведомленности о пингвинах отмечают в мире 20 января

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПапуанские пингвины
Папуанские пингвины - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Папуанские пингвины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Хотя они кажутся неловкими на суше, в воде эти птицы превращаются в крутых пловцов-экстремалов. Двадцатое января — Международный день осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day). Поэтому приводим 20 любопытных фактов об этих милых, но порой агрессивных, неуклюжих, однако очень умных пернатых. А также — уникальные кадры фоторепортеров РИА Новости.

1. Вместо полета — подводные трюки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПингвины в Московском зоопарке
Пингвины в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Пингвины в Московском зоопарке
Пингвины не умеют летать, зато они превосходные пловцы. Благодаря уникальной аэродинамической форме тела и мощным ластам эти увальни способны развивать под водой скорость до 30 километров в час!

2. Императорские пингвины — крутые экстремалы

© РИА Новости / Г. Копосов | Перейти в медиабанкИмператорские пингвины
Императорские пингвины. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Г. Копосов
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Императорские пингвины
Эти крупные птицы обитают в Антарктиде, где температура может опускаться ниже минус 50 градусов. Чтобы выжить в таких условиях, императорские пингвины сбиваются в группы и согревают друг друга теплом своих тел.

3. Любовь через танцы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВ Московском зоопарке появились птенцы пингвинов Гумбольдта
В Московском зоопарке появились птенцы пингвинов Гумбольдта - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Московском зоопарке появились птенцы пингвинов Гумбольдта
Во время брачного сезона самцы устраивают целые спектакли, чтобы привлечь внимание избранниц. Они танцуют, хлопают крыльями и даже преподносят им камушки в качестве подарков.

4. Моногамия

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкКоролевские пингвины в Лоро-парке (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Королевские пингвины в Лоро Парке (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife). - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Королевские пингвины в Лоро-парке (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Эти птицы — настоящие однолюбы. Большинство из них образуют пары на всю жизнь.

5. Заботливые родители

© РИА Новости / В. Карнапелев | Перейти в медиабанкПингвин папуа на гнездовье
Пингвин Папуа на гнездовье. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / В. Карнапелев
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Пингвин папуа на гнездовье
После того как самка отложит яйцо, она передает его самцу. Тот бережно носит его на своих лапах и укрывает густым пухом живота. Это позволяет яйцу оставаться теплым и защищенным от холода и ветра.

6. Киднеппинг у императорских пингвинов

© РИА Новости / Майтчак | Перейти в медиабанкПингвин с птенцом в Антарктиде
Пингвин с птенцом в Антарктиде. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Майтчак
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Пингвин с птенцом в Антарктиде
Если у самки погибает детеныш, она может похитить чужого. Это довольно необычное поведение для пингвинов, но помогает продлить потомство и выжить в суровых условиях.

7. Голодовка родителей

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкХохлатые пингвины
Хохлатые пингвины. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Хохлатые пингвины
Во время выращивания птенцов родители могут голодать до двух месяцев, чтобы кормить своего малыша.

8. Шагающие солдаты

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПингвины Гумбольдта в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"
Пингвины Гумбольдта в красноярском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пингвины Гумбольдта в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей"
Если вы когда-нибудь видели, как пингвины передвигаются, то наверняка заметили, что это довольно забавно. Их походка напоминает марш солдатиков, благодаря чему они стали героями множества мультфильмов и кинолент.

9. Солнечные ванны

© РИА Новости / Г. Копосов | Перейти в медиабанкПингвины. Антарктида
Пингвины. Антарктида. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Г. Копосов
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Пингвины. Антарктида
Пингвины любят принимать солнечные ванны. Загорая, они согреваются и высушивают свои перья.

10. Эволюция крыльев

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПингвины Гумбольдта в Красноярском зоопарке
Пингвины Гумбольдта в красноярском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пингвины Гумбольдта в Красноярском зоопарке
Крылья нелетающих птиц за миллионы лет эволюции превратились в ласты. Эти органы позволяют им эффективно маневрировать под водой и охотиться на рыбу и других морских существ.

11. Сон на ходу

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПингвин на острове Ватерлоо в Антарктиде
Пингвин на острове Ватерлоо в Антарктиде. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пингвин на острове Ватерлоо в Антарктиде
Пингвины могут спать стоя! Это помогает им экономить энергию и сохранять тепло, особенно в холодных условиях Антарктиды.

12. Живут в колониях

© РИА Новости / Г. Копосов | Перейти в медиабанкСтая пингвинов в Антарктиде
Стая пингвинов в Антарктиде. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Г. Копосов
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Стая пингвинов в Антарктиде
Пингвины предпочитают жить в больших колониях, что обеспечивает им защиту и облегчает поиск пищи. В таких сообществах они могут делиться информацией о местах кормления и предупреждать друг друга об опасности. Некоторые виды охотятся совместно. Они работают в группах, чтобы увеличить шансы на успех, окружая и загоняя рыбу в ловушки. Это позволяет им доставать более крупную добычу и кормить потомство.

13. Полярные исследователи

© РИА Новости / С. Преображенский | Перейти в медиабанкТеплоход "Кооперация" у берегов Антарктиды
Теплоход Кооперация у берегов Антарктиды. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / С. Преображенский
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Теплоход "Кооперация" у берегов Антарктиды
Некоторые пингвины совершают невероятные путешествия по ледяным пустыням Антарктиды в поисках пищи. Они могут преодолевать сотни километров, погружаясь в холодные воды и охотясь на рыбу и кальмаров.

14. Живут до 20 лет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПингвины Гумбольдта в Красноярском зоопарке
Пингвины Гумбольдта в красноярском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пингвины Гумбольдта в Красноярском зоопарке
В дикой природе средняя продолжительность жизни пингвинов составляет около 10-15 лет, однако некоторые виды могут дотягивать и до 20. Старейшины демонстрируют удивительные навыки адаптации.

15. Пингвины-хищники

© РИА Новости / Александр Ковалев | Перейти в медиабанкКоролевский пингвин готовится прыгнуть в воду в пингвинарии Лоро-парка (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Королевский пингвин готовится прыгнуть в воду в пингвинарии Лоро Парка (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife). - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
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Королевский пингвин готовится прыгнуть в воду в пингвинарии Лоро-парка (Loro Parque) на Тенерифе (Tenerife)
Хоть пингвины и выглядят довольно безобидно, они на самом деле могут быть агрессивными и умелыми хищниками. Их рацион состоит из рыбы, кальмара и криля. Эти пернатые способны нырять на большие глубины и проводить под водой до 20 минут в поисках добычи.

16. Бешеная линька

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПингвины в Московском зоопарке
Пингвины в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Пингвины в Московском зоопарке
В отличие от других птиц, пингвины сбрасывают огромное количество перьев за раз, из-за чего не могут плавать и вынуждены оставаться на суше, пока не отрастут новые. Это делает их уязвимыми на некоторое время.

17. Воровство камней

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПингвин на острове Кинг-Джордж в Антарктиде
Пингвин на острове Кинг-Джордж в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пингвин на острове Кинг-Джордж в Антарктиде
Пингвины некоторых видов крадут у соседей камни для строительства своих гнезд.

18. Специальная надглазная железа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПингвин Гумбольдта
Пингвин Гумбольдта в Московском зоопарке. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пингвин Гумбольдта
Пингвины обладают уникальной железой, которая отфильтровывает соленую воду из кровотока. Поскольку они глотают много морской воды во время охоты за рыбой, эта железа помогает им выделять соленую воду через клюв или чихание.

19. Космические колонии

© РИА Новости / В. Чистяков | Перейти в медиабанкКолония пингвинов
Колония пингвинов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / В. Чистяков
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Колония пингвинов
Колонии некоторых видов пингвинов в Антарктиде настолько велики, что их можно увидеть из космоса.

20. Бесстрашные милаши

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастники экипажа исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" фотографируют антарктического пингвина на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Участники экипажа исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский фотографируют антарктического пингвина на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участники экипажа исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" фотографируют антарктического пингвина на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Людей пингвины практически не боятся и могут подпускать их близко, даже позволяя себя погладить.
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