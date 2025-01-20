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В Петербурге пьяная женщина на каршеринге сбила светофор, уходя от полиции - РИА Новости, 20.01.2025
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11:26 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/peterburg-1994575512.html
В Петербурге пьяная женщина на каршеринге сбила светофор, уходя от полиции
В Петербурге пьяная женщина на каршеринге сбила светофор, уходя от полиции - РИА Новости, 20.01.2025
В Петербурге пьяная женщина на каршеринге сбила светофор, уходя от полиции
Пьяная жительница Санкт-Петербурга за рулем каршерингового автомобиля, уходившая от погони полицейских, сбила светофор, на нее выписан протокол за вождение в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:26:00+03:00
2025-01-20T11:26:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
приморский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Пьяная жительница Санкт-Петербурга за рулем каршерингового автомобиля, уходившая от погони полицейских, сбила светофор, на нее выписан протокол за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 23.30 сотрудники патрульно-постовой службы Приморского района обнаружили каршеринговый автомобиль Kia Rio, маневрирование которого заставили правоохранителей "усомниться в адекватности водителя". "Сотрудники полиции приняли решение о преследовании автомобиля, а тот в свою очередь, увеличив скорость, попытался скрыться от полицейских. Возле дома 5 по Камышовой улице водитель каршеринга потерял управление, сбил светофор и выехал на газон. Полицейские задержали находившуюся за рулём 37-летнюю женщина с признаками опьянения", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, водитель не пострадала в аварии, но в дальнейшем на провода сбитого светофора наткнулся BMW, который вслед за собой вытащил его на проезжую часть дороги. Женщина после медосвидетельствования получила административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
https://ria.ru/20250117/kirov-1994293698.html
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россия
санкт-петербург
приморский район
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происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Приморский район
В Петербурге пьяная женщина на каршеринге сбила светофор, уходя от полиции

МВД: в Петербурге пьяная женщина на каршеринге сбила светофор, уходя от полиции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Пьяная жительница Санкт-Петербурга за рулем каршерингового автомобиля, уходившая от погони полицейских, сбила светофор, на нее выписан протокол за вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 23.30 сотрудники патрульно-постовой службы Приморского района обнаружили каршеринговый автомобиль Kia Rio, маневрирование которого заставили правоохранителей "усомниться в адекватности водителя".
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"Сотрудники полиции приняли решение о преследовании автомобиля, а тот в свою очередь, увеличив скорость, попытался скрыться от полицейских. Возле дома 5 по Камышовой улице водитель каршеринга потерял управление, сбил светофор и выехал на газон. Полицейские задержали находившуюся за рулём 37-летнюю женщина с признаками опьянения", – говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУМВД, водитель не пострадала в аварии, но в дальнейшем на провода сбитого светофора наткнулся BMW, который вслед за собой вытащил его на проезжую часть дороги.
Женщина после медосвидетельствования получила административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
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