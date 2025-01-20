В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе
Около 70 мигрантов доставили в полицию по итогам рейда на овощебазе в Петербурге
© Петербургская полиция/TelegramМигрантов доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге
Мигрантов доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. По итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали семь десятков мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В общей сложности было проверено несколько сот человек, подавляющее большинство которых иностранцы. Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, среди которых — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания", — говорится в релизе.
Кроме того, полицейские выявили трех человек, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки для явки в военные комиссариаты.