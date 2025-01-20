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В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе - РИА Новости, 20.01.2025
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09:18 20.01.2025 (обновлено: 11:27 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/peterburg-1994550537.html
В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе
В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе - РИА Новости, 20.01.2025
В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе
По итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали семь десятков мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:18:00+03:00
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санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. По итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали семь десятков мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "В общей сложности было проверено несколько сот человек, подавляющее большинство которых иностранцы. Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, среди которых — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания", — говорится в релизе. Кроме того, полицейские выявили трех человек, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки для явки в военные комиссариаты.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе

Около 70 мигрантов доставили в полицию по итогам рейда на овощебазе в Петербурге

© Петербургская полиция/TelegramМигрантов доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге
Мигрантов доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Петербургская полиция/Telegram
Мигрантов доставили в полицию и привлекли к административной ответственности по итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. По итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали семь десятков мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В общей сложности было проверено несколько сот человек, подавляющее большинство которых иностранцы. Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, среди которых — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания", — говорится в релизе.
Кроме того, полицейские выявили трех человек, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки для явки в военные комиссариаты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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