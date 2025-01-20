https://ria.ru/20250120/peterburg-1994550537.html

В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе

В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе - РИА Новости, 20.01.2025

В Петербурге десятки мигрантов доставили в полицию после рейда на овощебазе

По итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали семь десятков мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:18:00+03:00

2025-01-20T09:18:00+03:00

2025-01-20T11:27:00+03:00

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. По итогам профилактического рейда на Калининской овощебазе в Санкт-Петербурге задержали семь десятков мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "В общей сложности было проверено несколько сот человек, подавляющее большинство которых иностранцы. Около 70 мигрантов были доставлены в отделы полиции и привлечены к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства, среди которых — предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета и нарушение режима пребывания", — говорится в релизе. Кроме того, полицейские выявили трех человек, которые недавно получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. Им вручили повестки для явки в военные комиссариаты.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия