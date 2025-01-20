https://ria.ru/20250120/opasnost-1994594601.html

В Воронежской области отменили авиаопасность

В Воронежской области отменили авиаопасность - РИА Новости, 20.01.2025

В Воронежской области отменили авиаопасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 2 часа 15 минут. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:56:00+03:00

2025-01-20T12:56:00+03:00

2025-01-20T12:56:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене авиационной опасности в регионе спустя 2 часа 15 минут. Авиационная опасность в Воронежской области была объявлена в понедельник, в 10.29 мск. Она длилась 2 часа 15 минут, её отменили в 12.44 мск. "Отбой авиационной опасности в регионе!" - написал Гусев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994594444.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность