https://ria.ru/20250120/opasnost-1994564608.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:34:00+03:00
2025-01-20T10:34:00+03:00
2025-01-20T10:41:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии.Авиационная опасность в Воронежской области объявлена в 10.29 мск."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994545738.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили авиационную опасность