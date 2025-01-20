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В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025
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10:34 20.01.2025 (обновлено: 10:41 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/opasnost-1994564608.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 20.01.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:34:00+03:00
2025-01-20T10:41:00+03:00
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии.Авиационная опасность в Воронежской области объявлена в 10.29 мск."В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили авиационную опасность

© iStock.com / Ekaterina LoginovaВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© iStock.com / Ekaterina Loginova
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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об авиационной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытии.
Авиационная опасность в Воронежской области объявлена в 10.29 мск.
"В регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
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