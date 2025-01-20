https://ria.ru/20250120/ogon-1994566929.html
В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 20.01.2025
В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
Житель города Кириши Ленинградской области в отсутствие зажигалки решил прикурить от пламени Вечного огня, он задержан, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:44:00+03:00
2025-01-20T10:44:00+03:00
2025-01-20T10:44:00+03:00
происшествия
кириши
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Житель города Кириши Ленинградской области в отсутствие зажигалки решил прикурить от пламени Вечного огня, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, вскоре после полуночи в понедельник при мониторинге камер видеонаблюдения полицейские выявили неизвестного мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня на проспекте Победы в Киришах. "Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции, а также ОВО (вневедомственная охрана Росгвардии – ред.) по горячим следам задержан неработающий 33-летний местный житель. Курильщик объяснил свой поступок тем, что у него не было при себе зажигалки", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. Материалы, собранные полицией, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кириши, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кириши, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня
В Киришах полиция задержала мужчину, прикурившего от пламени Вечного огня