https://ria.ru/20250120/ogon-1994566929.html

В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня - РИА Новости, 20.01.2025

В Ленинградской области задержали мужчину, прикурившего от Вечного огня

Житель города Кириши Ленинградской области в отсутствие зажигалки решил прикурить от пламени Вечного огня, он задержан, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T10:44:00+03:00

2025-01-20T10:44:00+03:00

2025-01-20T10:44:00+03:00

происшествия

кириши

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Житель города Кириши Ленинградской области в отсутствие зажигалки решил прикурить от пламени Вечного огня, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, вскоре после полуночи в понедельник при мониторинге камер видеонаблюдения полицейские выявили неизвестного мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня на проспекте Победы в Киришах. "Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции, а также ОВО (вневедомственная охрана Росгвардии – ред.) по горячим следам задержан неработающий 33-летний местный житель. Курильщик объяснил свой поступок тем, что у него не было при себе зажигалки", – говорится в сообщении. Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. Материалы, собранные полицией, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html

кириши

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кириши, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)