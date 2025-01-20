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Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга
Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга - РИА Новости, 20.01.2025
Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга
Следственный комитет совместно с правоохранительными органами проводит обыски в пяти районных администрациях Петербурга и офисах управляющих компаний в рамках... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T13:12:00+03:00
2025-01-20T13:12:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Следственный комитет совместно с правоохранительными органами проводит обыски в пяти районных администрациях Петербурга и офисах управляющих компаний в рамках расследования уголовного дела о травмировании жителей из-за падения наледи с крыш зданий, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. "Сегодня следователями ГСУ с участием регионального управления МВД России проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц, в том числе обыски в администрациях Адмиралтейского, Приморского, Выборгского, Центрального и Василеостровского районов, а также управляющих компаниях", - говорится в сообщении пресс-службы. Добавляется, что обыски проходят в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в результате которых были травмированы жители Санкт-Петербурга от падения снега и наледи с крыш зданий. По данным следствия, в период с 8 по 14 января на территории города телесные повреждения получили семь граждан, в том числе четверо несовершеннолетних.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Следственный комитет проводит обыски в районных администрациях Петербурга
СК проводит обыски в пяти районах Петербурга по делу о падении наледи с крыш