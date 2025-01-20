Похитившего со счетов 20 миллионов рублей мошенника задержали в Петербурге
Мошенник с поддельным паспортом украл в Москве со счетов 20 миллионов рублей
© Ирина Волк/TelegramМошенник, укравший благодаря внешнему сходству и поддельному паспорту со счетов 20 миллионов рублей
Мошенник, укравший благодаря внешнему сходству и поддельному паспорту со счетов 20 миллионов рублей
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мошенник благодаря внешнему сходству и поддельному паспорту украл в Москве со счетов 20 миллионов рублей, задержали его в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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"Внешняя схожесть с посторонним человеком была использована злоумышленником для хищения денег с банковских счетов", - написала она.
Предварительно установлено, что приезжий из Красноярского края получил от неизвестных сообщников поддельный паспорт со своей фотографией, но чужими персональными данными. Мужчина обратился в офис оператора мобильной связи, предъявил фальшивый документ и запросил дубликат якобы утерянной им сим-карты. После этого с помощью мобильного приложения получил необходимые сведения о банковских счетах постороннего человека и снял с них 20 миллионов рублей. Похищенные деньги подозреваемый направил своим сообщникам, получив часть в качестве вознаграждения.
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"Мои коллеги из уголовного розыска отдела МВД России по Красносельскому району города Москвы обнаружили подозреваемого в Северной столице", - добавила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурант заключен под стражу. Сотрудники полиции устанавливают личности сообщников задержанного и все эпизоды их противоправной деятельности.
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