Рейтинг@Mail.ru
На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 20.01.2025 (обновлено: 13:26 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/mazut-1994594092.html
На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН
На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН - РИА Новости, 20.01.2025
На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН
При ликвидации ЧП на Черном море тестируются разные методы поиска и локализации мазута, сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:53:00+03:00
2025-01-20T13:26:00+03:00
происшествия
черное море
россия
керченский пролив
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994490664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36e9b5e9c425e1b147307e4c44ac624e.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При ликвидации ЧП на Черном море тестируются разные методы поиска и локализации мазута, сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков. "Там большое количество ученых – представителей академической науки из институтов Российской академии наук, из университетов. Уже тестируются разные методы, в том числе для поиска и для локализации обнаружений, и боновые защиты на поверхности", - сказал Калмыков, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ. В министерстве также рассказали, что сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается анализом научно-технических предложений по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. "Сведения о технологиях и научных разработках высокой степени готовности поступают от ведущих научных организаций и вузов", - заключили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html
https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html
черное море
россия
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994490664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5f0a451c8b6ff6a2f6693586ba3cf02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, россия, керченский пролив, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Черное море, Россия, Керченский пролив, Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН

Калмыков: при ликвидации ЧП на Черном море тестируют разные методы поиска мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
Специалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера Волгонефть-239, стоящего на мели у мыса Панагия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При ликвидации ЧП на Черном море тестируются разные методы поиска и локализации мазута, сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков.
«
"Там большое количество ученых – представителей академической науки из институтов Российской академии наук, из университетов. Уже тестируются разные методы, в том числе для поиска и для локализации обнаружений, и боновые защиты на поверхности", - сказал Калмыков, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.
Водолаз на месте ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Чурикова рассказала о подвиге водолазов на месте разлива мазута в Анапе
09:32
В министерстве также рассказали, что сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается анализом научно-технических предложений по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.
«
"Сведения о технологиях и научных разработках высокой степени готовности поступают от ведущих научных организаций и вузов", - заключили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Волонтеры собирают мазут на пляже - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Химик рассказала о сложностях уборки мазута после крушения танкеров
25 декабря 2024, 20:51
 
ПроисшествияЧерное мореРоссияКерченский проливРоссийская академия наукКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала