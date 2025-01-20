На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН
Калмыков: при ликвидации ЧП на Черном море тестируют разные методы поиска мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСпециалист Морспасслужбы во время первого этапа откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При ликвидации ЧП на Черном море тестируются разные методы поиска и локализации мазута, сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков.
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"Там большое количество ученых – представителей академической науки из институтов Российской академии наук, из университетов. Уже тестируются разные методы, в том числе для поиска и для локализации обнаружений, и боновые защиты на поверхности", - сказал Калмыков, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.
В министерстве также рассказали, что сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается анализом научно-технических предложений по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.
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"Сведения о технологиях и научных разработках высокой степени готовности поступают от ведущих научных организаций и вузов", - заключили в ведомстве.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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