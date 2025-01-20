https://ria.ru/20250120/mazut-1994594092.html

На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН

На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН - РИА Новости, 20.01.2025

На Черном море тестируют разные методы поиска мазута, заявили в РАН

При ликвидации ЧП на Черном море тестируются разные методы поиска и локализации мазута, сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:53:00+03:00

2025-01-20T12:53:00+03:00

2025-01-20T13:26:00+03:00

происшествия

черное море

россия

керченский пролив

российская академия наук

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. При ликвидации ЧП на Черном море тестируются разные методы поиска и локализации мазута, сообщил вице-президент РАН Степан Калмыков. "Там большое количество ученых – представителей академической науки из институтов Российской академии наук, из университетов. Уже тестируются разные методы, в том числе для поиска и для локализации обнаружений, и боновые защиты на поверхности", - сказал Калмыков, слова которого приводит пресс-служба Минобрнауки РФ. В министерстве также рассказали, что сформирована межведомственная рабочая группа, которая занимается анализом научно-технических предложений по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. "Сведения о технологиях и научных разработках высокой степени готовности поступают от ведущих научных организаций и вузов", - заключили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

черное море

россия

керченский пролив

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происшествия, черное море, россия, керченский пролив, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе