https://ria.ru/20250120/lenoblast-1994584470.html
При стрельбе в Ленинградской области пострадали четыре человека
При стрельбе в Ленинградской области пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.01.2025
При стрельбе в Ленинградской области пострадали четыре человека
Семья из четырех человек, по уточненным данным, госпитализирована в результате конфликта со стрельбой из-за денег в Ленинградской области, возбуждено уголовное... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:02:00+03:00
2025-01-20T12:02:00+03:00
2025-01-20T12:02:00+03:00
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Семья из четырех человек, по уточненным данным, госпитализирована в результате конфликта со стрельбой из-за денег в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ. Накануне ведомство информировало о задержании четырех человек после сообщения о стрельбе у дома №17 в Девятом Лисьем проезде в деревне Кипень Ломоносовского района Ленобласти. Сообщалось, что задержанные решили с помощью травматического пистолета запугать мать бывшего начальника, оставившего их без зарплаты. По уточненным данным, в результате конфликта пострадала семья из четырех человек. "Как было установлено, жертвами нападения стали 40-летняя женщина, она госпитализирована с травматическим ранением головы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили также 40-летний супруг пострадавшей, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 19-летний сын и 16-летняя дочь, их также госпитализировали в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении. Как установила полиция, "мишенью" подозреваемых был отец семейства, который для урегулирования "финансовых разногласий" с одним из участников нападения забрал автомобиль "ГАЗ Некст". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Один из нападавших, у которого был изъят незарегистрированный травматический пистолет, задержан в процессуальном порядке, заключают в полиции.
https://ria.ru/20250119/lenoblast-1994496354.html
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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При стрельбе в Ленинградской области пострадали четыре человека
В Ленобласти семью госпитализировали после конфликта со стрельбой из-за денег
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв – РИА Новости. Семья из четырех человек, по уточненным данным, госпитализирована в результате конфликта со стрельбой из-за денег в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Накануне ведомство информировало о задержании четырех человек после сообщения о стрельбе у дома №17 в Девятом Лисьем проезде в деревне Кипень Ломоносовского района
Ленобласти. Сообщалось, что задержанные решили с помощью травматического пистолета запугать мать бывшего начальника, оставившего их без зарплаты.
По уточненным данным, в результате конфликта пострадала семья из четырех человек.
"Как было установлено, жертвами нападения стали 40-летняя женщина, она госпитализирована с травматическим ранением головы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили также 40-летний супруг пострадавшей, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, 19-летний сын и 16-летняя дочь, их также госпитализировали в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.
Как установила полиция, "мишенью" подозреваемых был отец семейства, который для урегулирования "финансовых разногласий" с одним из участников нападения забрал автомобиль "ГАЗ Некст". Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве.
Один из нападавших, у которого был изъят незарегистрированный травматический пистолет, задержан в процессуальном порядке, заключают в полиции.