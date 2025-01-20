https://ria.ru/20250120/kosachev-1994707102.html

В Совфеде заявили, что вопросов к Трампу после инаугурации стало больше

В Совфеде заявили, что вопросов к Трампу после инаугурации стало больше - РИА Новости, 20.01.2025

В Совфеде заявили, что вопросов к Трампу после инаугурации стало больше

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вопросов к его планам стало больше, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T21:36:00+03:00

2025-01-20T21:36:00+03:00

2025-01-20T21:36:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа вопросов к его планам стало больше, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Если коротко - то инаугурационная речь Трампа была тщательно выверена и включила в себя только те позиции, по которым вновь избранный президент уверен в реализуемости и успехе (включая даже возврат к двум гендерам и пилотируемый полет на Марс). И потому важно обратить внимание и на то, что в этом выступлении не прозвучало", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что России важны вопросы, касающиеся ее интересов. Единственное "пересечение", по его словам, это стремление Трампа сделать США энергетической сверхдержавой, заполнив мировые рынки американской нефтью. Это важный момент, за которым будут следить не только в России, но и в других нефтедобывающих странах, отметил Косачев. Также сенатор подчеркнул, что отсутствие обсуждения стратегической стабильности, контроля над вооружениями, коллективной безопасности и украинского кризиса может свидетельствовать о том, что у Трампа нет четких позиций по этим вопросам. "Явная осторожность, которая может означать и готовность внимать аргументам потенциальных партнеров, и - ровно наоборот - оттачивание собственных аргументов с тем, чтобы в конце концов обрушить их на головы тех же эвентуальных партнеров. В общем, вопросов стало даже больше, чем их было до того", - добавил Косачев.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994700940.html

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